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FATF ввела нові обмеження проти Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
FATF ввела нові обмеження проти Росії
РФ більше не зможе брати участь у засіданнях регіональних органів FATF як член організації
фото з відкритих джерел

Україна домагається виключення РФ із FATF

Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) за підсумками свого пленарного засідання 20-21 жовтня заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проектах. Крім того, РФ більше не зможе брати участь у засіданнях регіональних органів FATF як член організації. Про це повідомляє DW.

«FATF знову висловила свої глибокі співчуття у зв'язку з непотрібними людськими жертвами, стражданнями і руйнуваннями, викликаними російським вторгненням, що триває в Україну», – йдеться в прес-релізі, випущеному за підсумками засідання.

Також констатується, що дії РФ «продовжують порушувати базові засади FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи». З огляду на це організація і вирішила накласти додаткові обмеження.

FATF збирається стежити за розвитком ситуації та розглядати питання про зняття чи продовження обмежень щодо РФ на кожному своєму новому пленарному засіданні. Також організація має намір проінформувати всі юрисдикції щодо ризикованості спроб обходу санкцій, запроваджених щодо Росії.

У червні Москві вже заборонили виконувати керівні та консультативні функції у FATF. Тим часом, Україна з початку війни домагається виключення Росії з організації. Міжнародна експертна група із санкцій проти РФ, яку очолює голова офісу Зеленського Андрій Єрмак і колишній посол США в РФ Майкл Макфол, вважає, що це ускладнило б для Москви пошук інструментів обходу санкцій і прискорило відтік капіталу з країни.

Водночас Росфінмоніторинг попередив FATF, що виключення РФ викличе «ризик порушення балансу в глобальній мережі протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму».

FATF існує з 1989 року. Росія є постійним членом організації із червня 2003 року.

Теги: санкції росія Україна війна

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