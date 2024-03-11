Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія виготовляє втричі більше снарядів, ніж США та ЄС можуть надіслати Україні – CNN

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія виготовляє втричі більше снарядів, ніж США та ЄС можуть надіслати Україні – CNN
США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 млн боєприпасів щорічно
фото з відкритих джерел

Окупанти підтримують роботу своїх заводів із виробництва снарядів у цілодобовому режимі

Росія виробляє близько 250 тис. артилерійських боєприпасів на місяць, тобто близько 3 млн на рік, що втричі більше за кількість, яку США та ЄС можуть надіслати Україні. Про це пише CNN з посиланням на розвідку НАТО.

За словами чиновника європейської розвідки, разом США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 млн боєприпасів щорічно для відправки до України.

Збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 тис. артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що вдвічі менше російського щомісячного виробництва. І навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі $60 млрд призупинено в Конгресі.

«Ми зараз розпочали війну виробничих ресурсів. Результат в Україні залежить від того, що кожна зі сторін має для ведення війни», – каже неназваний чиновник НАТО.

За даними співрозмовників CNN, наразі Росія випускає близько 10 тис. снарядів на день, у порівнянні з лише 2 тис. на день з українського боку. Співробітник європейських спецслужб повідомив, що в деяких місцях на передовій ситуація ще гірша.

Зазначається, що США та їхні союзники передали Україні низку високотехнологічної зброї, однак військові аналітики кажуть, що війну, швидше за все, можна виграти або програти залежно від того, хто випустить найбільше артилерійських снарядів.

«Питання номер один зараз – це боєприпаси. Саме ті артилерійські снаряди, тому що Росія справді створює значну перевагу у виробництві та створює значну перевагу на полі бою», – заявив представник НАТО.

Як пише CNN, Росія підтримує роботу своїх заводів із виробництва снарядів у цілодобовому режимі. У російському оборонному секторі зараз працюють близько 3,5 млн. осіб у порівнянні з 2-2,5 млн. до початку війни. Крім того, Росія отримує снаряди від Ірану та Північної Кореї.

За словами представника розвідки, Росія «вклала в гру все, що у неї є», і російська бойова машина працює на повну потужність.

Однак західна розвідка не очікує, що Москва зможе досягти будь-яких значних цілей на полі бою найближчим часом.

За оцінками експертів, у довгостроковій перспективі Захід все ж таки здатний наздогнати Росію у виробництві снарядів  і при цьому випускати якісніше обладнання.

«Захід лише починає активізувати створення інфраструктури, щоб забезпечити потрібний рівень виробництва боєприпасів», – сказав телекомпанії заступник керівника Європейського командування США генерал-лейтенант Стівен Башем.

За іншими оцінками західної розвідки, загальне співвідношення ресурсів все ж таки забезпечує перевагу Москви, особливо якщо уряд США не зможе розблокувати пакет допомоги Україні, проти якого виступають республіканські депутати Конгресу. 

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що 800 тис. артилерійських боєприпасів можуть бути поставлені Україні впродовж кількох тижнів.

До слова, у лютому видання Reuters повідомило, що Росія виробляє недостатню кількість боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України. 

Теги: розвідка фінансування боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни тримають свою авіацію подалі від українських Повітряних сил
Рекордне збиття літаків РФ: як змінилася ситуація на південному фронті
3 березня, 15:28
Зеленський 8 лютого відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Буданов вперше прокоментував відставку Залужного
29 лютого, 10:54
Полковник Ееро Ребо прокоментував дії ЗСУ на українському фронті
Естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті
27 лютого, 19:57
Із Північної Кореї до РФ уже завезли півтора мільйона боєприпасів
Розвідка повідомила, скільки артснарядів Росія отримала від КНДР
24 лютого, 03:22
Раніше повідомлялося, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну
Канада готова профінансувати поставки боєприпасів Україні – ЗМІ
21 лютого, 21:16
Петро Порошенко володів бізнесом у Росії до 2014 року, але після початку агресії Росія заарештувала фабрику та не дозволила продати
Російський суд націоналізував Липецьку фабрику «Рошен»
19 лютого, 15:16
Меморандум про створення спільного підприємства було підписано в присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва
Найбільший в Європі виробник боєприпасів відкриє завод в Україні
17 лютого, 22:30
Байден обурений діями конгресменів, які пішли на канікули без ухвалення допомоги Україні
Байден розкритикував конгресменів, які пішли на канікули без ухвалення допомоги Україні
17 лютого, 01:20
Міністерство юстиції активізує зусилля з припинення кіберкампаній російського уряду проти США та їх партнерів
США знищили російську хакерську мережу
15 лютого, 21:33

Соціум

Глава УГКЦ Святослав у Нью-Йорку дав пораду тим, хто не вірить у перемогу України (відео)
Глава УГКЦ Святослав у Нью-Йорку дав пораду тим, хто не вірить у перемогу України (відео)
Які українці шукають житло у Польщі? Опитування продемонструвало, що змінилось
Які українці шукають житло у Польщі? Опитування продемонструвало, що змінилось
Євростат повідомив, яка кількість українців користується тимчасовим захистом у ЄС
Євростат повідомив, яка кількість українців користується тимчасовим захистом у ЄС
Через що у світі може статись нова пандемія? Науковці дали неочікувану відповідь
Через що у світі може статись нова пандемія? Науковці дали неочікувану відповідь
Росія виготовляє втричі більше снарядів, ніж США та ЄС можуть надіслати Україні – CNN
Росія виготовляє втричі більше снарядів, ніж США та ЄС можуть надіслати Україні – CNN
Окупанти заявили про атаку безпілотників у двох областях
Окупанти заявили про атаку безпілотників у двох областях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор. Президент Латвії відреагував
52K
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
30K
Країни НАТО вже направили військових до України – МЗС Польщі
21K
ЗСУ розповіли про долю британських танків на полі бою
11K
На польсько-білоруському кордоні впала невідома повітряна куля
11K
Керував Дніпропетровською областю з паспортом Ізраїля. Адвокати Коломойського витягнули «козир»

Новини

Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Сьогодні, 04:51
Початок Масниці. Які свята відзначаємо 11 березня
Сьогодні, 00:00
Радник прем'єра пояснив, що заважає Україні реалізувати великий експортний потенціал в енергетиці
Вчора, 11:10
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:35
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 10 березня
Вчора, 05:25

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua