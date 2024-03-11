Росія виготовляє втричі більше снарядів, ніж США та ЄС можуть надіслати Україні – CNN

США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 млн боєприпасів щорічно

Окупанти підтримують роботу своїх заводів із виробництва снарядів у цілодобовому режимі

Росія виробляє близько 250 тис. артилерійських боєприпасів на місяць, тобто близько 3 млн на рік, що втричі більше за кількість, яку США та ЄС можуть надіслати Україні. Про це пише CNN з посиланням на розвідку НАТО.

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За словами чиновника європейської розвідки, разом США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 млн боєприпасів щорічно для відправки до України.

Збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 тис. артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що вдвічі менше російського щомісячного виробництва. І навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі $60 млрд призупинено в Конгресі.

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«Ми зараз розпочали війну виробничих ресурсів. Результат в Україні залежить від того, що кожна зі сторін має для ведення війни», – каже неназваний чиновник НАТО.

За даними співрозмовників CNN, наразі Росія випускає близько 10 тис. снарядів на день, у порівнянні з лише 2 тис. на день з українського боку. Співробітник європейських спецслужб повідомив, що в деяких місцях на передовій ситуація ще гірша.

Зазначається, що США та їхні союзники передали Україні низку високотехнологічної зброї, однак військові аналітики кажуть, що війну, швидше за все, можна виграти або програти залежно від того, хто випустить найбільше артилерійських снарядів.

«Питання номер один зараз – це боєприпаси. Саме ті артилерійські снаряди, тому що Росія справді створює значну перевагу у виробництві та створює значну перевагу на полі бою», – заявив представник НАТО.

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Як пише CNN, Росія підтримує роботу своїх заводів із виробництва снарядів у цілодобовому режимі. У російському оборонному секторі зараз працюють близько 3,5 млн. осіб у порівнянні з 2-2,5 млн. до початку війни. Крім того, Росія отримує снаряди від Ірану та Північної Кореї.

За словами представника розвідки, Росія «вклала в гру все, що у неї є», і російська бойова машина працює на повну потужність.

Однак західна розвідка не очікує, що Москва зможе досягти будь-яких значних цілей на полі бою найближчим часом.

За оцінками експертів, у довгостроковій перспективі Захід все ж таки здатний наздогнати Росію у виробництві снарядів і при цьому випускати якісніше обладнання.

«Захід лише починає активізувати створення інфраструктури, щоб забезпечити потрібний рівень виробництва боєприпасів», – сказав телекомпанії заступник керівника Європейського командування США генерал-лейтенант Стівен Башем.

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За іншими оцінками західної розвідки, загальне співвідношення ресурсів все ж таки забезпечує перевагу Москви, особливо якщо уряд США не зможе розблокувати пакет допомоги Україні, проти якого виступають республіканські депутати Конгресу.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що 800 тис. артилерійських боєприпасів можуть бути поставлені Україні впродовж кількох тижнів.

До слова, у лютому видання Reuters повідомило, що Росія виробляє недостатню кількість боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України.