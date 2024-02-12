Російські лижники висловили підтримку війні в Україні (фото)

Чому росіян не слід пускати на Олімпіаду? Український спортсмен навів доказ

Український біатлоніст Дмитро Підручний відреагував на те, що учасники лижного забігу в Росії вишикувалися величезною літерою Z, яка є символом окупаційної війни проти України. Відповідну сторіз він виклав у своєму Instagram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це фото з перегонів «Лижня Росії» в Хімках. Учасники на старті виставляються у формі літери Z. Просто нагадую, що буква Z – символ війни в Україні. Допоможіть Міжнародному олімпійському комітету знайти нейтральних спортсменів. І ви ще говорите, що спорт поза політикою?», – написав Підручний.

Як відомо, рішенням Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) представників Росії та Білорусі офіційно відсторонено від участі у стартах сезону-2023/2024.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що депутати латвійського Сейму закликають уряд Франції не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.