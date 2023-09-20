Під Бахмутом оборонні можливості РФ послабилися: британська розвідка назвала причину

Росія продовжує утримувати залізничну лінію, що йде вздовж насипу між Кліщіївкою і Т-05-13

ЗСУ взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут

Оборонні спроможності Росії під Бахмутом послабилися через те, що Кремлю довелося перекинути звідти десантників на Мелітопольський напрямок. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, з 15 вересня Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут Донецької області.

За даними британської розвідки цей тактичний успіх наближає українські війська до дороги Т 05-13, одного з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Однак Росія продовжує утримувати залізничну лінію, що йде вздовж насипу між Кліщіївкою і Т-05-13, створюючи перешкоду, що легко обороняється.

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«Нещодавня передислокація російських повітряно-десантних військ із Бахмуту у Запорізькій області на півдні України, ймовірно, послабила оборону Росії навколо Бахмута», – зазначили у міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомила, що На Оріхівському напрямку в Запорізькій області Росія, ймовірно, додатково посилила 58-у загальновійськову армію, що перебуває у важкому становищі, додатковими повітряно-десантними частинами ВДВ.

Триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.