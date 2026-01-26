Головна Світ Політика
Росія остаточно втрачає роль головного арбітра на Південному Кавказі – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Коридор, за логікою бенефіціарів, сформує «важливу ланку» Транскаспійського маршруту
фото: СЗРУ

Завдяки проєкту TRIPP США витісняє Росію на Південному Кавказі

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) оприлюднила аналітичний звіт, згідно з яким вплив Кремля на Південному Кавказі стрімко нівелюється. Ключовим фактором витіснення РФ став запуск ініціативи «Маршрут Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання» (TRIPP), що перебирає на себе функції головного логістичного та дипломатичного хабу в регіоні. Проєкт, який керуватиметься спільною вірмено-американською компанією, створює альтернативну архітектуру безпеки та зв’язку, де для Москви вперше за десятиліття не передбачено місця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

За даними СЗРУ, проєкт TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) фокусується на створенні сучасної інфраструктури вздовж кордону з Іраном. План включає будівництво нових нафто- та газогонів, а також оптоволоконних мереж та розвиток залізничної та автомобільної інфраструктури, що з’єднає Азербайджан із його ексклавом Нахічеванню через територію Вірменії. Це фактично реалізує ідею транспортного коридору, який раніше намагалася контролювати Росія через свої «миротворчі» сили та ФСБ.

«Коридор, за логікою бенефіціарів, сформує «важливу ланку» Транскаспійського маршруту, що пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію і далі до Туреччини та країн Європи. За словами глави МЗС Вірменії Арарата Мірзояна, участь РФ у проєкті навіть не обговорювалася американською та вірменською сторонами», - зазначили у розвідці.

Водночас прем’єр Вірменії Нікол Пашинян ледь не в ультимативній формі звернувся до ВАТ «ржд», що насьогодні є концесіонером вірменської залізниці, з пропозицією в стислі строки відновити зруйновані шляхи до кордонів Азербайджану та Туреччини. Інакше це буде зроблено за рахунок Вірменії і додасть питань щодо доцільності присутності РФ у регіоні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп називає Гренландію «незахищенною» та критично важливою для американської безпеки. Виступаючи на форумі в Давосі, він заявив, що контроль над цією територією необхідний для стримування Китаю та Росії. Проте американські та європейські посадовці, включно з аналітиками розвідки, зазначають, що наразі не існує жодних даних, які б підтверджували реальну військову загрозу острову з боку цих держав.

