Росіяни знайшли «позитив» від ударів України по нафтобазах

Росіяни знайшли «позитив» від ударів по НПЗ: стояння в чергах за бензином звільняє від роботи

Російські профспілки вигадали абсурдне виправдання для водіїв, які годинами чекають на бензин після атак дронів

Довгі черги на російських автозаправках тепер офіційно вважаються поважною причиною для запізнення або прогулу роботи. Про це заявила Федерації незалежних профспілок Росії, пише «Главком».

Російська судова практика почала прирівнювати багатогодинне стояння за бензином до екстрених обставин, таких як стихійні лиха, надзвичайні ситуації або термінове звернення за медичною допомогою.

У Федерації незалежних профспілок Росії підкреслили, що працівнику слід якнайшвидше повідомити роботодавця про причину своєї затримки. Джерело зазначає, що керівник має право вимагати документи, які підтверджують обставини запізнення.

У такий спосіб Росія намагається знайти бодай якийсь «позитив» та заспокоїти населення на тлі масштабної паливної кризи. Сама ж гостра нестача пального та величезні черги на АЗС стали прямим наслідком успішних та регулярних ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, які суттєво паралізували роботу місцевої нафтової промисловості.

Зазначимо: у низці регіонів Росії до чергувань на автозаправках – заспокоювати водіїв і стежити за чергами – місцева влада залучає вчителів, «волонтерів» і дружинників.

Раніше «Главком» писав, що Росія офіційно визнала дефіцит бензину через удари по нафтопереробних заводах. Наразі російська влада запровадила тимчасову заборону на експорт дизельного пального на тлі ускладнення ситуації із забезпеченням внутрішнього ринку паливом.

У Росії автомобілісти почали масово звертатися до автосервісів через проблеми із двигунами.