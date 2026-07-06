Паливна криза в РФ. Росіяни масово скаржаться на поломки двигунів через якість бензину

Автовласники скаржаться на падіння потужності, «троїння» двигуна та піщаний осад у паливі

У Росії автомобілісти почали масово звертатися до автосервісів через проблеми із двигунами.

Це почало відбуватися після рішення влади знизити якість бензину до стандарту «Євро-3» на тлі паливної кризи, що розгорілася внаслідок українських ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ), пише «Главком».

За інформацією радіостанції «Комерсант FM», автовласники скаржаться на падіння потужності, «троїння» двигуна та піщаний осад у паливі.

Бензин стандарту «Євро-3» діяв у Європі з 2000 до 2005 року і сьогодні вважається застарілим. Він відрізняється від «Євро-5» вищим допустимим вмістом сірки – до 150 мг на кілограм проти 10 мг.

Директор ТОВ «ЛН Дистриб’юція» Андрій Бабушкін в коментуючи ситуацію для The Мoscow times, пояснює: «Довгострокове використання бензину стандарту «Євро-3» гарантовано призведе до прискореного зношування систем очищення відпрацьованих газів. Перше, що вийде з ладу – свічки запалювання. Крім того, при згорянні такого палива утворюються тверді частинки та відкладення, які порушують сумішоутворення та ведуть до зростання витрати бензину».

За його словами, спеціальні очищувачі паливної системи здатні лише частково знизити негативні наслідки, проте видалити з палива сірку та інші шкідливі домішки вони не можуть, тож проблему низької якості такого бензину не вирішують.

Нагадаємо, що українські безпілотники регулярно атакують російські нафтопереробні заводи та інші об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури.

Напередодні у мережі з’явилося відео, оприлюднене одним із автовласників із Росії, на якому він демонструє, що змушений заливати в бак свого автомобіля паливо сумнівної якості на тлі загострення паливної кризи. За словами автора ролика, так зване «пальне» являє собою суміш бензину з домішками сміття та води.