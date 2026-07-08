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Росія відклала ремонти НПЗ та заборонила експорт дизеля

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія відклала ремонти НПЗ та заборонила експорт дизеля
Удар по Омському НПЗ, який є найбільшим в Росї
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

Уряд РФ доручив великим нафтовим компаніям у пріоритетному порядку постачати паливо до регіонів, де працюють незалежні мережі АЗС

Російська влада запровадила тимчасову заборону на експорт дизельного пального на тлі ускладнення ситуації із забезпеченням внутрішнього ринку паливом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву віцепрем'єра РФ Олександра Новака, яку цитує пропагандистське видання ТАСС.

За словами Новака, попит на паливо в Росії зріс приблизно на третину, що призвело до додаткового навантаження на автозаправні станції. Водночас російська влада визнала, що ситуація з паливом лише частково стабілізувалася, але залишається складною.

Для подолання дефіциту уряд РФ також:

  • заборонив експорт дизельного пального;
  • переніс частину планових ремонтів нафтопереробних заводів на пізніші терміни;
  • залучив додаткові виробничі потужності;
  • розпочне імпорт нафтопродуктів уже в липні;
  • доручив великим нафтовим компаніям у пріоритетному порядку постачати паливо до регіонів, де працюють незалежні мережі АЗС.

Раніше стало відомо, що Росія готується суттєво скоротити експорт сирої нафти – великі обсяги сировини планують перенаправити на внутрішню переробку, аби покрити дефіцит пального всередині країни. 

Нагадаємо, від початку 2026 року Україна значно активізувала удари далекобійними дронами по російських нафтопереробних заводах, нафтобазах та іншій паливній інфраструктурі. За оцінками аналітиків, це призвело до скорочення переробки нафти та загострення дефіциту бензину й дизеля в РФ.

На тлі атак російська влада була змушена переносити ремонти НПЗ, використовувати резерви, заборонити експорт дизельного пального та навіть розпочати імпорт нафтопродуктів.

Останнім ударом став Омський НПЗ – найбільший у Росії, який після атаки українських дронів тимчасово зупинив переробку. Експерти вважають, що кампанія зі знищення паливної інфраструктури не лише послаблює забезпечення російської армії, а й створює дедалі більший тиск на економіку РФ.

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Теги: росія експорт криза пальне дизельне пальне

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