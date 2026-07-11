Черги на заправках: Росія офіційно визнала дефіцит бензину через НПЗ

У низці регіонів Росії на заправках шикуються черги через нестачу бензину і дизелю

Reuters: виробництво бензину в Росії покриває лише 65% сезонного попиту

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак пов'язав черги на автозаправках із ударами по нафтопереробних заводах, назвавши це причиною дефіциту пального в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТАСС.

Що визнав віцепрем'єр

«Ми повинні визнавати, що є проблеми і є дефіцит, через який ми спостерігаємо черги», – сказав Новак журналістам у Тверській області. За його словами, причина в тому, що нафтопереробні заводи «частково виходять з ладу на ремонт через прильоти».

Раніше російська влада переважно пояснювала перебої на заправках ажіотажним попитом і логістикою, уникаючи прямого зв'язку дефіциту з українськими ударами. Щоб стабілізувати ринок, уряд тимчасово заборонив експорт бензину й дизелю та нарощує завезення пального до регіонів, перелічив Новак. Зростання цін він частково пояснив діями перекупників, які, за його словами, користуються дефіцитом, тоді як великі вертикально інтегровані компанії тримають ціни на своїх заправках «на рівні інфляції». Масштабу втрат Новак не назвав.

Наскільки впало виробництво бензину

Випуск бензину в Росії після ударів українських безпілотників по НПЗ упав приблизно до 65% від середнього сезонного попиту. Про це пише агентство Reuters з посиланням на два джерела в галузі та власні розрахунки.

У розпал літнього сезону, коли попит зростає, добова нестача бензину становить 40–45 тисяч тонн, або близько 35%. У червні дефіцит оцінювали у 25%. Пікове добове споживання бензину в Росії влітку агентство оцінює у 115–120 тисяч тонн.

Зупинка виробництва торкнулася найбільших заводів країни: за даними джерел Reuters, через пошкодження зупинилися НОРСІ та Омський НПЗ – два найбільші виробники бензину в Росії, а також Саратовський завод.

Як Кремль намагається закрити дефіцит

Щоб компенсувати нестачу, російська влада заборонила експорт бензину, дизелю та авіаційного гасу й нарощує імпорт. Постачання пального з Білорусі у червні оновили місячний рекорд – до 6 тисяч тонн бензину на добу, а Росія, за словами джерел Reuters, почала морський імпорт з Індії. Ситуація на ринку може покращитися у другій половині липня, якщо не буде нових атак на заводи, у міру відновлення НПЗ і зростання імпорту, вважають співрозмовники Reuters.

За оцінками, які напередодні наводило видання Financial Times, українські атаки вивели з ладу від 20% до 40% потужностей російської нафтопереробки, а сама паливна криза в країні – найважча з часів розпаду СРСР. У червні НПЗ переробляли 4,1 млн барелів нафти на добу – на 35% нижче проєктної потужності, оцінив для видання економіст Київської школи економіки Борис Додонов.

Визнання Новака – не перше публічне підтвердження проблеми: ще 28 червня диктатор Володимир Путін також визнав «певний дефіцит» пального в країні, назвавши його водночас «некритичним», хоча й без деталізації причин. Новак же вперше зробив це без застережень, напряму пов'язавши чергу на заправках із конкретною причиною – ударами по нафтопереробній інфраструктурі.

Нагадаємо, попри неодноразові запевнення Новака про достатні запаси пального, обмеження на продаж бензину й дизелю станом на кінець червня офіційно діяли щонайменше у 32 регіонах Росії, а повідомлення про перебої надходили з 83 регіонів країни.