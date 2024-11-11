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На Харківщині оголошено примусову евакуацію ще з 10 населених пунктів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Харківщині оголошено примусову евакуацію ще з 10 населених пунктів
На Куп'янщині також триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів
фото: ДСНС України

Лише за минулу добу росіяни застосували проти мешканців Харківщини п'ять керованих авіабомб та три FPV-дрони, один Schahed

На Харківщині оголошено примусову евакуацію всього дорослого населення з десяти населених пунктів Борівської громади, у тому числі селища Борова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сьогодні, 11 листопада, в ефірі телемарафону. 

За його словами, з 10 вересня в результаті евакуаційних заходів вже евакуйовано в безпечні місця:

  • більше 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитина.
  • 1181 місцевий житель селищ та сіл з Борівського напрямку, з них 137 дітей.

Також Синєгубов запевнив, що Харківська ОВА забезпечила у місцях тимчасового розселення 2 тис. ліжок для евакуйованих осіб. За потреби оперативно збільшать їхню кількість. Наразі розміщено у гуртожитках 1014 переселенців.

Окремо глава ОВА додав, що лише за минулу добу росіяни застосували проти мешканців Харківщини п'ять керованих авіабомб та три FPV-дрони, один Schahed.

Нагадаємо, 15 жовтня у Харківській області оголосили обов’язкову евакуацію для всіх жителів із чотирьох громад Куп’янщини, включно з містом Куп’янськ. Також примусова евакуація родин із дітьми оголошена з Борівської громади. Про це в коментарі журналістам 15 жовтня повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

До слова, у Сумській області вже евакуювали більше 38 тисяч осіб з небезпечних районів, розташованих на кордоні з Росією. За інформацією директора обласного Департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша, наразі із небезпечної зони вже евакуйовано 38 510 осіб. В тому числі – 6 961 дитина або майже 87% тих, хто підлягав евакуації. Із 153 населених пунктів продовжується обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб. На сьогодні евакуйовано 654 діток із 866.

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Теги: евакуація обстріл війна Харківщина

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На Харківщині оголошено примусову евакуацію ще з 10 населених пунктів
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