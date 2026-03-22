Газета NYT підрахувала справжню вартість війни з Іраном

Війна може коштувати понад 1 трлн доларів

Понад 1,3 млн доларів щохвилини – саме стільки, за підрахунками NYT, коштують перші дні війни США з Іраном. Оглядач The New York Times Ніколас Крістоф у своєму матеріалі пропонує подивитися на війну з Іраном не через призму фронту, а через цифри, і те, що за ними стоїть, пише «Главком».

«Давайте на хвилинку замислимося над величезними сумами, які ми вливаємо у війну з Іраном», – пише Крістоф.

За його словами, Пентагон уже запросив 200 млрд доларів, але це лише початок. Реальна ціна, вважає автор, значно вища, адже основні витрати з’являться пізніше, зокрема через довічні виплати військовим.

Експертка Гарварду Лінда Білмс, яку цитує оглядач, оцінює лише ці витрати щонайменше у 600 млрд доларів. Загалом же, за її прогнозом, війна може коштувати понад 1 трлн.

Крістоф наголошує, що навіть ці цифри не враховують непрямих наслідків – від зростання цін на пальне до подорожчання їжі.

Далі автор переходить до альтернативи. Він буквально перераховує, що можна було б зробити замість війни: «Менш ніж за три тижні війни ми могли б запустити загальнонаціональну програму дошкільної освіти. За суму, еквівалентну лише кільком годинам війни, можна було б забезпечити книгами всіх бідних дітей у США. За 13 годин витрат на війну можна врятувати сотні жінок від раку шийки матки».

Окремо Крістоф звертає увагу на глобальний масштаб втрат. За його словами, навіть один день війни міг би врятувати сотні тисяч людей від малярії, а кілька днів – фактично покласти край дитячому голоду в світі.

«Ми могли б досягти чогось історичного: вперше в історії людства велика кількість дітей перестала б помирати від голоду», – підкреслює він.

До слова, у США серед республіканців виникли розбіжності щодо фінансування війни з Іраном, оскільки частина законодавців не готова підтримати нові витрати без чіткого плану Білого дому.