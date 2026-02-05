Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Сербія планує закуповувати газ через ЄС, щоб позбутися залежності від РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Сербія планує закуповувати газ через ЄС, щоб позбутися залежності від РФ
фото: EPA/UPG

Сербія хоче щорічно отримувати близько 500 млн куб. м. газу через європейські закупівлі

Президент Сербії Олександр Вучич заявив про намір країни суттєво змінити свою енергетичну стратегію та поступово відмовитися від домінування російського газу. В інтерв'ю Reuters він повідомив, що Белград уже веде переговори про закупівлю блакитного палива через колективний механізм Європейського Союзу, пише «Главком».

Це рішення є частиною адаптації сербської політики до вимог ЄС, який наполягає на припиненні фінансування російської агресії проти України через енергетичні контракти. Наразі понад 80% газу Сербія все ще отримує з Росії, проте ситуація може стати критичною вже після 31 березня, коли закінчиться термін дії поточної короткострокової угоди з «Газпромом».

Для заміщення російського ресурсу Белград планує щорічно отримувати близько 500 млн куб. м. газу через європейські закупівлі, що покриє п'яту частину національних потреб. Вучич наголосив, що Сербія вже почала імпортувати газ з Азербайджану та готується до будівництва нового газопроводу до Північної Македонії, який відкриє доступ до терміналів зрідженого газу в Греції. Крім того, до 2027 року планується завершення нафтопроводу до Румунії. Паралельно з цим російська присутність в енергетиці країни скорочується і під тиском санкцій: нафтову компанію NIS, яка належала РФ, довелося продати угорському концерну MOL.

Попри історичні та релігійні зв’язки з Москвою, сербський лідер підкреслив свій незмінний курс на членство в Європейському Союзі. Проте цей шлях залишається складним через вимоги Брюсселя щодо посилення верховенства права та боротьби з корупцією. Вучич визнав наявність проблем у державних інституціях, але водночас назвав масові протести всередині країни результатом іноземного втручання. Трагедія в Нові-Саді, де обвал даху вокзалу забрав життя 16 людей, посилила політичну напругу, що змусило президента оголосити про проведення дострокових виборів уже цього року.

Політичне майбутнє самого Олександра Вучича залишається невизначеним, оскільки його другий президентський термін завершується у 2027 році. Хоча він не виключає повернення до активної партійної діяльності або переходу на посаду прем'єр-міністра, головним своїм завданням на найближчий період він вважає збереження економічної стабільності та реалізацію масштабної енергетичної диверсифікації. Таким чином Сербія намагається втримати баланс між західними інтеграційними процесами та необхідністю забезпечити виживання енергосистеми в умовах розриву з багаторічним партнером у особі Кремля.

Нагадаємо, сербський нафтопереробний завод NIS, що належить Росії і знаходиться під санкціями США, відновить роботу 17 або 18 січня після отримання тимчасової ліцензії. 

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США надало NIS тимчасову ліцензію на діяльність до 23 січня, що дозволить йому відновити виробництво після 36-денної перерви. США дали компанії NIS, яка володіє єдиним нафтопереробним заводом Сербії, час до 24 березня для проведення переговорів про продаж частки російських власників.

До слова, президент Сербії Александар Вучич заявив, що ймовірність війни між Європою та Росією стає дедалі реальнішою. В інтерв'ю телеканалу Pink він прокоментував слова начальника Генерального штабу французьких Збройних сил генерала Фаб'єна Мандона, який нещодавно зазначив, що національні армії повинні бути «готові до шоку через 3-4 роки».

Теги: газ Сербія Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Трамп зробив те, чого не зміг Путін
21 сiчня, 10:03
Росіяни намагалися використати газопровід для подальшого накопичення сил
Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів
5 сiчня, 16:18
Венс заявив, що США готові до рішучих кроків щодо Гренландії
Венс заявив, що США готові до рішучих кроків щодо Гренландії
9 сiчня, 01:25
Заради гарантій безпеки Україні Євросоюз готовий розглянути розширення ролі США у Гренландії
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
9 сiчня, 08:38
Торговий представник США вважає, що Індія отримає ширший доступ до європейського ринку, ніж навпаки
Сполучені Штати розкритикували торговельну угоду ЄС з Індією
28 сiчня, 10:05
Єврокомісар з питань енергетики пояснив, що наміри Трампа щодо найбільшого острова світу стали «тривожним сигналом» для ЄС
ЄС вирішив скоротити залежність від американського газу через заяви про Гренландію
29 сiчня, 09:47
Посол ЄС провела ніч в Украні під час атаки РФ
Спала у ванній кімнаті. Посол ЄС в Україні прокоментувала нічну атаку РФ
3 лютого, 11:08
Зеленський прибув до Кіпру
Зеленський прибув до Кіпру
7 сiчня, 09:30
ЄС відокремлює суперечку щодо Гренландії від гарантій безпеки Україні
Брюссель запевнив: конфлікт через Гренландію не торкнеться України
19 сiчня, 15:20

Політика

Куба запропонувала США діалог, але не щодо зміни режиму
Куба запропонувала США діалог, але не щодо зміни режиму
Reuters: Сербія планує закуповувати газ через ЄС, щоб позбутися залежності від РФ
Reuters: Сербія планує закуповувати газ через ЄС, щоб позбутися залежності від РФ
NYT: Сі Цзіньпінь проводить чистки у керівництві Китаю через параною
NYT: Сі Цзіньпінь проводить чистки у керівництві Китаю через параною
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Ключовий договір про ядерну зброю закінчився. CNN пояснив, що це значить для Росії
Reuters: Радник Макрона таємно відвідав Москву
Reuters: Радник Макрона таємно відвідав Москву

Новини

Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua