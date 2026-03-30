«Зашморг, санкції та обмеження». ЄС розглянув варіанти тиску на Угорщину

Єгор Голівець
фото з відкритих джерел

Брюссель готує п’ять сценаріїв дій на випадок нової перемоги Орбана, включно з фінансовим тиском і обмеженням права голосу

У Європейському Союзі обговорюють кілька сценаріїв реагування на можливу перемогу партії прем’єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Один із ключових варіантів передбачає розширення застосування голосування кваліфікованою більшістю у сферах, які наразі потребують одностайності. Йдеться, зокрема, про зовнішню політику та окремі рішення у межах довгострокового бюджету ЄС.

«Це те, на чому ми наполягаємо в будь-якому разі, незалежно від конкретного випадку (з Орбаном): якщо ви хочете реагувати швидко, вам потрібно більше рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю», – зазначив один зі співрозмовників.

Інший сценарій: перехід до формату так званої «багатошвидкісної Європи». Він передбачає активніше використання гнучких форматів співпраці: від неформальних коаліцій охочих держав до поглибленої взаємодії в межах окремих груп країн.

Водночас частина дипломатів скептично оцінює такі підходи, наголошуючи, що вони мають залишатися винятком, а не ставати системною практикою.

Ще одним варіантом є посилення фінансового тиску на Будапешт. Йдеться про можливість утримання коштів ЄС у разі порушення зобов’язань.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що блокування Угорщиною кредиту для України може порушувати статтю 4(3) Договору ЄС, яка передбачає принцип «щирої співпраці» між державами-членами.

За словами одного з високопосадовців Європейської комісії, застосування цієї норми можливе і може призвести до фінансових санкцій.

Окремо розглядається варіант позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС. Водночас для такого рішення необхідна підтримка всіх інших держав-членів, а Словаччина, як очікується, не підтримає цей крок.

Найбільш радикальним і водночас малоймовірним сценарієм є виключення Угорщини з ЄС. Подібних прецедентів в історії Союзу не було, а сама ідея залишається політично чутливою.

Один із дипломатів звернув увагу на юридичні дискусії щодо можливого переосмислення механізмів виходу з ЄС, зокрема статті 50, яка застосовувалася під час виходу Великої Британії. Водночас співрозмовники визнають, що такий сценарій наразі виглядає нереалістичним, хоча дискусії навколо нього знову активізувалися.

Нагадаємо, що президент Угорщини Тамаш Шуйок призначив загальні парламентські вибори на неділю, 12 квітня 2026 року.

