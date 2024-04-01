Іран попереджав РФ про загрозу терактів перед подіями у «Крокусі» – Reuters

Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт у Росії

Іран попередив Росію про можливість проведення великої «терористичної операції» на її території перед терактом у «Крокус Сіті Холлі». Про це повідомляє Reuters.

«За кілька днів до нападу в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт у Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані», – сказало одне з джерел видання.

Друге джерело видання заявило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про підготовку нападу, не було конкретних деталей щодо термінів і точної мети.

«Їм (членам ІДІЛ-К – «Главком») було наказано підготуватися до масштабної операції в Росії... Один із терористів (заарештованих в Ірані – «Главком») сказав, що деякі члени угруповання вже вирушили в Росію», – повідомило джерело.

Водночас високопоставлений співробітник служби безпеки заявив, що оскільки Іран протягом багатьох років є жертвою терористичних атак, «іранська влада виконала своє зобов'язання щодо сповіщення Москви на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів».

У січні Міністерство розвідки Ірану заявило, що заарештувало 35 осіб, пов'язаних із подвійними вибухами 3 січня в південно-східному місті Керман, унаслідок яких загинуло приблизно 100 осіб. 19 січня відомство заявило, що заарештувало одного з командирів філії «Ісламської держави» ІДІЛ, що базується в Афганістані, – ІДІЛ – Хорасан (ІДІЛ-Х).

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані, найкривавіші з часів Ісламської революції 1979 року. Джерела в американській розвідці стверджують, що ІДІЛ-К здійснила як теракти в Ірані 3 січня, так і стрілянину в Москві 22 березня.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує.