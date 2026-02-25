Угорщина розмістить війська поблизу енергооб’єктів: Орбан пояснив причину

За словами Орбана, зміцнення критичної інфраструктури означає, що «ми розгорнемо солдатів поблизу енергетичних об'єктів та необхідні засоби для запобігання нападам»

Віктор Орбан посилює військову охорону енергооб’єктів через «загрози з боку України»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про розгортання військових підрозділів поблизу критичної енергетичної інфраструктури країни. Своє рішення він обґрунтував необхідністю захисту від потенційних атак, у яких Будапешт заздалегідь звинувачує Україну на тлі гострої суперечки навколо транзиту нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hvg.

У відеозверненні Віктор Орбан заявив, що ключові енергетичні вузли країни тепер охоронятимуть армійські спецпідрозділи.

«Це означає, що поблизу важливих енергетичних об’єктів будуть розгорнуті військові підрозділи та засоби, необхідні для відбиття атак. Поліція здійснюватиме посилене патрулювання поблизу певних електростанцій, розподільчих станцій та диспетчерських центрів», – заявив Орбан.

За словами Орбана, це крок для запобігання «диверсіям», які нібито може готувати Київ для дестабілізації Угорщини. Жодних доказів таких намірів угорський прем'єр не навів.

Напруга між країнами сягнула піку після зупинки транзиту російської нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба» наприкінці січня. Орбан звинувачує Україну в «політичному шантажі», тоді як Київ наголошує на неможливості швидкого ремонту через постійні російські обстріли інфраструктури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що причиною зупинки поставок нафти в Угорщину через трубопровід «Дружба» стала російська атака, і якщо Будапешт прагне відновлення постачання, йому варто вести переговори з Москвою щодо енергетичного припинення вогню. Про це повідомляє «Главком».

Під час спілкування з журналістами глава держави наголосив, що Україна не причетна до руйнування інфраструктури. «Перш за все, трубопровід був зруйнований Росією. Тож якщо Орбан хоче щось блокувати - фінансову підтримку, - він може робити це для Росії, а не для України. Ми не є причиною руйнування цього трубопроводу», – заявив Зеленський, коментуючи угорське вето на кредит Україні від ЄС.

За словами президента, пошкодження нафтопроводу відбуваються не вперше і можуть повторюватися надалі.