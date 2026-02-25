Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина розмістить війська поблизу енергооб’єктів: Орбан пояснив причину

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина розмістить війська поблизу енергооб’єктів: Орбан пояснив причину
За словами Орбана, зміцнення критичної інфраструктури означає, що «ми розгорнемо солдатів поблизу енергетичних об'єктів та необхідні засоби для запобігання нападам»
фото: AP

Віктор Орбан посилює військову охорону енергооб’єктів через «загрози з боку України»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про розгортання військових підрозділів поблизу критичної енергетичної інфраструктури країни. Своє рішення він обґрунтував необхідністю захисту від потенційних атак, у яких Будапешт заздалегідь звинувачує Україну на тлі гострої суперечки навколо транзиту нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hvg.

У відеозверненні Віктор Орбан заявив, що ключові енергетичні вузли країни тепер охоронятимуть армійські спецпідрозділи.

«Це означає, що поблизу важливих енергетичних об’єктів будуть розгорнуті військові підрозділи та засоби, необхідні для відбиття атак. Поліція здійснюватиме посилене патрулювання поблизу певних електростанцій, розподільчих станцій та диспетчерських центрів», – заявив Орбан.

За словами Орбана, це крок для запобігання «диверсіям», які нібито може готувати Київ для дестабілізації Угорщини. Жодних доказів таких намірів угорський прем'єр не навів.

Напруга між країнами сягнула піку після зупинки транзиту російської нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба» наприкінці січня. Орбан звинувачує Україну в «політичному шантажі», тоді як Київ наголошує на неможливості швидкого ремонту через постійні російські обстріли інфраструктури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що причиною зупинки поставок нафти в Угорщину через трубопровід «Дружба» стала російська атака, і якщо Будапешт прагне відновлення постачання, йому варто вести переговори з Москвою щодо енергетичного припинення вогню. Про це повідомляє «Главком».

Під час спілкування з журналістами глава держави наголосив, що Україна не причетна до руйнування інфраструктури. «Перш за все, трубопровід був зруйнований Росією. Тож якщо Орбан хоче щось блокувати - фінансову підтримку, - він може робити це для Росії, а не для України. Ми не є причиною руйнування цього трубопроводу», – заявив Зеленський, коментуючи угорське вето на кредит Україні від ЄС.

За словами президента, пошкодження нафтопроводу відбуваються не вперше і можуть повторюватися надалі.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Угорщина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головною метою системи є створення єдиного безпечного каналу для передачі розвідувальних даних та оперативної інформації
Україна та НАТО запустять систему таємного обміну даними: названо терміни
18 лютого, 21:07
Рубіо підкреслив, що особисті контакти між Трампом і Орбаном відіграли ключову роль у зміцненні двосторонніх відносин
Вибори в Угорщині. Рубіо під час зустрічі висловив підтримку Орбану
17 лютого, 01:26
Тривогу було оголошено о 19:13, вона тривала пів години
Україну на пів години охопила повітряна тривога
15 лютого, 19:53
Тенденція до зменшення чисельності населення в Україні триває з 1993 року
Демограф озвучив темпи скорочення населення України
15 лютого, 18:15
Кая Каллас вважає, що нині на Україну чиниться значний тиск, «щоб вона пішла на дуже складні поступки»
Європа в рамках мирного врегулювання вимагатиме від РФ кількох поступок: про що йдеться
10 лютого, 17:09
Ще до оголошення офіційних результатів виборів Янукович дав інтерв'ю Першому каналу російського телебачення
7 лютого 2010 року. Вибори, які Україна програла
7 лютого, 12:45
Зустріч представників України та США на Мюнхенській конференції.
Кремль не бачить великих шансів на прорив у мирних переговорах – Bloomberg
31 сiчня, 16:20
Берлін передав перші установки для децентралізованого живлення Києва
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
В Україну знову суне сильне похолодання після короткої відлиги
Морози повертаються: після потепління Україну чекає нова хвиля холоду
28 сiчня, 16:06

Політика

ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною
ЄС запустив платформу підтримки регіонів біля кордонів із РФ, Білоруссю та Україною
Путін дав силовикам нові повноваження перед виборам до Держдуми
Путін дав силовикам нові повноваження перед виборам до Держдуми
Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном
Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном
Держсекретар США провів закритий брифінг для конгресменів на тлі напруги з Іраном
Держсекретар США провів закритий брифінг для конгресменів на тлі напруги з Іраном
Угорщина розмістить війська поблизу енергооб’єктів: Орбан пояснив причину
Угорщина розмістить війська поблизу енергооб’єктів: Орбан пояснив причину
Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга
Понад 1700 громадян Африки воюють на боці РФ проти України – Сибіга

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua