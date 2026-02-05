Головна Світ Політика
Знижки на російську нафту для Китаю сягнули нового максимуму – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Знижки на російську нафту для Китаю сягнули нового максимуму – Reuters
Китай скуповує дешеву російську нафту, Індія відходить
фото: Reuters

Росія знижує ціни, намагаючись компенсувати падіння експорту до Індії

Росія ще більше знизила ціни на нафту для Китаю, намагаючись стимулювати попит і компенсувати можливі втрати від скорочення продажів в Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Зниження цін для китайських покупців відбулося після заяви президента США Дональда Трампа про торговельну угоду з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді, яка передбачає припинення закупівель російської нафти, однак без уточнення строків.

Аналітики зазначають, що у разі скорочення імпорту з боку Індії Китай фактично залишиться єдиним великим покупцем дешевої російської нафти. Водночас Росія вже стикається зі зниженням попиту через західні санкції, а обсяги нафти у плавучих сховищах зростають.

За словами трейдерів, знижки на нафту марки ESPO, яка постачається з порту Козьміно до Китаю, цього тижня збільшилися майже до $9 за барель порівняно з еталонною маркою Brent. У попередні місяці дисконт коливався в межах $7-8 за барель.

Знижки на нафту марки Urals, яка експортується з балтійських портів і традиційно постачалася до Індії, становлять близько $12 за барель і можуть зрости ще більше.

Аналітик компанії Vortexa Емма Лі зазначила, що китайські покупці останніми місяцями активно користуються вигідними умовами. «Китайські покупці останніми місяцями користуються вигідними знижками на російську нафту, і деякі з них навіть скоротили імпорт іранської нафти, щоб закупити більше російської. З огляду на те, що скорочення попиту в Індії, ймовірно, спричинить ще більші знижки, така поведінка, ймовірно, продовжиться в найближчому майбутньому», – сказала Лі.

За її словами, основними покупцями підсанкційної нафти залишаються незалежні китайські нафтопереробні заводи, відомі як «чайники». У січні постачання російської нафти до центру таких НПЗ в провінції Шаньдун досягли рекордного рівня.

Водночас державні нафтопереробні заводи Китаю призупинили морські закупівлі російської нафти з жовтня після запровадження США санкцій проти компаній «Роснефть» і «Лукойл».

За даними аналітичної компанії Kpler, морський імпорт російської нафти до Китаю в січні зріс до рекордних 1,7 млн барелів на добу. Водночас Індія скоротила імпорт до 1,1 млн барелів на добу – це найнижчий показник з листопада 2022 року. Аналітики OilX оцінюють січневий імпорт Китаю в 1,64 млн барелів на добу, що є найвищим рівнем з березня 2024 року.

До слова, президент США Дональд Трамп заявляв, що розблокування венесуельських нафтових запасів та переорієнтація індійського імпорту можуть посилити фінансовий тиск на Росію. За даними CNN, це пов’язують із новою торговельною домовленістю між США та Індією, яка передбачає зниження американських мит в обмін на скорочення закупівель російської нафти.

