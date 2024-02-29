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Скільки швейцарських компаній причетні до корупції за кордоном: шокуючі дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки швейцарських компаній причетні до корупції за кордоном: шокуючі дані
Бізнес-корупція стала великою проблемою для підприємств у Швейцарії
фото із відкритих джерел

Більше половини опитаних швейцарських компаній заявили, що стикалися у своїй практиці з вимогами хабарів

Кожна третя швейцарська компанія, яка має закордонний бізнес, причетна до корупції. Такі дані наводить Swissinfo.ch.

При цьому така корупція здатна мати різні форми: фармацевтичний виробник може підкуповувати клініки, аби ті купували лише ці конкретні медикаменти та жодні інші, або промислова компанія може «фінансово підтримувати» чиновників, сподіваючись отримувати більш вигідні замовлення.

Подібні випадки постійно виявляються надбанням громадськості, часто в таких сюжетах виявляються замішані і швейцарські фірми. Днями Вища школа прикладних наук кантону Граубюнден (Fachhochschule Graubünden) спільно з антикорупційною організацією Transparency International опублікувала аналітичну доповідь, складену за результатами опитування 539 швейцарських компаній, що працюють зокрема і за кордоном.

Більше половини (52%) з них заявили, що стикалися у своїй практиці з вимогами «неформальних платежів», тобто з хабарництвом, а 63% із цієї половини зізналися, що вони йдуть на такі платежі. Тим самим узагальнюючи, можна сказати, що до корупції за кордоном залучено кожну третю швейцарську компанію експортного профілю. До речі, у Швейцарії підкуп іноземних державних службовців кримінальним злочином став лише 2000 року.

Як пише видання, у 2016 році законодавча база в галузі протидії бізнес-корупції посилилася. З того часу поради директорів швейцарських компаній та іноземних фірм, які мають зв'язки зі Швейцарією, мають чіткіше сформульовану відповідальність у сфері протидії корупції. Тепер вони повинні знати, які превентивні заходи існують у цій галузі та як їх слід реалізовувати. В іншому випадку на них чекає судове переслідування.

Як пише Рublic Еye, за останній час аж сім компаній були засуджені генеральним прокурором Швейцарії. У Швейцарії також є яскраві приклади запровадження іноземних санкцій (передусім у США) проти швейцарських компаній за корупційні дії. Влітку 2020 року компанія Novartis досягла мирової угоди в розмірі $345 млн з Міністерством юстиції (DOJ) і Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) за порушення Закону США про корупцію за кордоном (FCPA). Також Novartis звинуватили в порушенні Закону про неправдиві твердження, змусивши лікарів призначати ліки від серцево-судинної системи та діабету Novartis, а натомість сплачуючи їм екскурсії та відвідування ресторанів або навіть даючи лікарям хабарі готівкою. У цьому судовому процесі Novartis зобов’язався виплатити $642 млн.

Міжгалузева організація швейцарського бізнесу Economiesuisse також визнає, що корупція є серйозною проблемою для багатьох швейцарських компаній, які працюють за кордоном, особливо це стосується малого та середнього бізнесу. На думку цієї організації, «враховуючи репутаційні ризики і дедалі суворіші положення кримінального законодавства як у Швейцарії, так і в зарубіжних країнах, компаніям, які особливо мають міжнародну орієнтацію, дуже важливо усвідомлено ставитися до корупційних небезпек і вживати відповідних превентивних заходів», – прокоментували у Economiesuisse.

Нагадаємо, земельний суд Відня виніс вирок колишньому канцлеру Австрії та ексочільнику Австрійської народної партії Себастьяну Курцу. Суд визнав австрійського експрем'єра винним у наданні хибних свідчень комітету, який розслідував імовірну корупцію в його першому уряді, і призначив йому покарання у вигляді восьми місяців умовного терміну. Також винним визнано ексочільника парламенту у Федеральній канцелярії Бернхард Бонеллі. Його умовний термін становить шість місяців.

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Теги: Швейцарія бізнес штраф корупція поради

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