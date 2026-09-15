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Польща пришвидшить рух транспорту на кордоні з Україною

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Польща пришвидшить рух транспорту на кордоні з Україною
Наразі ситуація на переходах перебуває під контролем, а рух здійснюється у штатному режимі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дональд Туск: великі скупчення транспорту біля кордону можуть стати цілями атак

Польща планує оптимізувати організацію руху транспорту через пункти пропуску на кордоні з Україною, щоб не допускати заторів. Особливу увагу приділятимуть вантажівкам, які перевозять пальне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо, яке передає слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Польський уряд має намір змінити організацію руху на українсько-польському кордоні з огляду на безпекову ситуацію, щоб транспорт не накопичувався біля пунктів пропуску та швидше проходив контроль. За словами Туска, великі колони автомобілів можуть становити додаткову небезпеку в умовах російських атак по Україні.

«Ми хочемо пришвидшити рух на кордоні, щоб не виникали великі затори, які можуть стати цілями для атак», – заявив Туск.

Що спричинило рішення

Заява пролунала після того, як Туск 13 вересня скликав термінову нараду в урядовому центрі безпеки через російські атаки біля кордону. Того ранку, за два кілометри від польсько-українського кордону, дрон влучив у локомотив пасажирського потяга, який прямував із Києва до Варшави – жертв не було, бо моніторингова група заздалегідь попередила поїзну бригаду. За даними «Укрзалізниці», ціллю міг бути саме дипломатичний потяг, на борту якого перебували радники з питань безпеки кількох країн ЄС та колишні високопосадовці, зокрема експрем'єр Британії Борис Джонсон; в іншому потязі, що в момент удару перебував на станції, їхав колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Окремо, за повідомленням Канцелярії прем'єр-міністра Польщі, тієї ж ночі поблизу кордону також атакували автозаправну станцію та склад вантажного потяга на запасній колії.

Туск заявив, що найближчі тижні та місяці можуть стати періодом активізації російських дій, і доручив службам працювати у посиленому режимі.

«Найближчі тижні та місяці будуть періодом дуже посилених дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключити, що ця ескалація торкнеться також території Польщі», – сказав польський прем'єр.

Після атаки польська влада заявила про необхідність особливого режиму роботи пунктів пропуску з Україною: питання їхнього функціонування уряд додатково обговорюватиме з міністерством фінансів. Польська прикордонна служба запевнила, що наразі ситуація на переходах перебуває під контролем, а рух здійснюється у штатному режимі.

Раніше, 10 вересня, Туск повідомляв, що отримав від директора ЦРУ звіт про можливі події найближчими місяцями, і заявляв про підготовку до можливих ударів по прикордонних пунктах.

Питання пропускної спроможності кордону загострюється й через звичайне навантаження: у березні Державна митна служба повідомляла про збільшення черг на переходах «Краківець – Корчова» та «Шегині – Медика».

Нагадаємо, у червні Польща тимчасово припинила пропуск пасажирських автобусів через пункт «Шегині – Медика» через ремонт автобусної смуги на в'їзд до країни. Перевізникам тоді рекомендували користуватися іншими переходами. 

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Теги: пальне Борис Джонсон влада транспорт Дональд Туск потяг кордон пункт пропуску Польща

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