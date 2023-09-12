США знімуть санкції з заморожених коштів Ірану: названо причину

Ірану буде надано можливість використовувати ці гроші виключно для гуманітарних цілей, які не підпадають під американські санкції

Сполучені Штати Америки вирішили розблокувати підсанкційні 6 млрд доларів Ірану з метою забезпечити можливість обміняти п'ятьох ув'язнених американців на п'ятьох іранців. Про це повідомляє NBC.

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Адміністрація президента США Джо Байдена відіслала повідомлення Конгресу щодо розблокування підсанкційних коштів, які знаходилися на рахунках в Південній Кореї. Ірану буде надано можливість використовувати ці гроші виключно для гуманітарних цілей, які не підпадають під американські санкції.

Крім того, адміністрація повідомила законодавцям, що домовилась з Іраном про обмін п'ятьох іранців на п'ятьох громадян Америки.

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У тексті рішення про відмову Блінкена, про який вперше повідомило Associated Press,, йдеться, що «Сполучені Штати зобов’язалися звільнити п’ятьох громадян Ірану, які зараз утримуються в США, і дозволити переказ приблизно 6 мільярдів доларів іранських коштів, які зберігаються в обмежених рахунки в РК (Республіка Корея) на закриті рахунки в Катарі, де кошти будуть доступні лише для гуманітарної торгівлі».

Ув'язнені, які за умовами договору мають повернутися до США – це Морад Тахбаз, Емад Шаргі, Сіамак Намазі та ще двоє американців, які побажали залишитися невідомими.

Морада Тахбаза затримали 2018 року: разом із колегами він використовував камери-пастки для спостереження за птахами, що зникають, проте іранська влада розцінила це як шпигунство;

Емада Шаргі також звинуватили в шпигунстві 2018 року на в'їзді до Ірану – його засудили до 10 років позбавлення волі без суду і слідства;

Сіамак Намазі вважається громадянином США, якого найдовше утримують в Ірані: він перебуває за ґратами майже вісім років за «зв'язки з ворожою державою».

Раніше повідомлялося, що Путін хоче повернути свого кілера. Йдеться про Вадіма Красікова, вбивцю чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Він відбуває довічний термін у Німеччині.