Лавров прямо звинуватив Північноатлантичний альянс у підготовці до війни з РФ

Глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров на пресконференції 20 січня звинуватив генерального секретаря НАТО Марка Рютте й лідерів інших країн, які входять в Альянс, у підготовці до війни з РФ, пише «Главком» із посиланням на пресконференцію.

За словами очільника МЗС Росії, заяви низки лідерів ЄС, а також генерального секретаря НАТО Марка Рютте свідчить про підготовку європейських країн до війни з Росією. «Якщо ви почитаєте заяви європейських політиків, лідерів – і та ж Кая Каллас, і Урсула фон дер Ляйєн, і Мерц, і Стармер, і Макрон, і Рютте, вони дійсно готуються до війни проти Російської Федерації, і, власне, цього не приховують», – сказав Лавров.

Під час виступу Лавров також заявив, що Росія у війні проти України нібито досі хоче «усунути першопричини цієї кризи». За його словами, ці першопричини країни Заходу довгі роки «свідомо створювали».

Лавров також заявив, що блок НАТО – під загрозою розпаду через розбіжності країн Альянсу щодо претензій США на встановлення контролю над Гренландією. Він сказав, що зараз країни НАТО спілкуються одна з одною «за поняттями».

У грудні 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, якщо Альянс не буде витрачати 5% ВВП на оборону, тоді через кілька років Росія може стати значно сильніше за країни НАТО. Тому країни НАТО зобов'язалося витрачати 5% ВВП на оборону. Зокрема, це сталося після того, як відповідну вимогу висунув президент США Дональд Трамп під час саміту в Гаазі.

