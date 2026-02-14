Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа

Зеленський висловив сподівання, що угода про гарантії безпеки буде укладена раніше за припинення війни

Президент закликав американського лідера почути голос українців

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Трамп почує українців щодо гарантій безпеки. Про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує «Главком».

Зеленський висловив сподівання, що угода про гарантії безпеки буде укладена раніше будь-якої угоди про припинення війни.

«Ці гарантії відповідають на головне питання – що війни більше не буде. Ми сподіваємося, що президент Трамп почує нас. Ми сподіваємося, що Конгрес почує нас», – заявив він.

Також президент подякував Заходу за «всю реальну допомогу», надану Україні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп посилив тиск на українське керівництво, закликавши Володимира Зеленського не зволікати з укладанням мирної угоди з Росією. За словами американського лідера, вікно можливостей для переговорів нібито може закритися, якщо Київ не піде на поступки найближчим часом. Зокрема, Трамп знову натякнув на необхідність територіальних компромісів щодо Донбасу та проведення виборів в Україні вже цієї весни.

Нагадаємо, наступного тижня, 17 лютого, Женева стане центром інтенсивної американської дипломатії. За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа планує провести два паралельні раунди переговорів, спрямованих на врегулювання найгостріших міжнародних конфліктів.