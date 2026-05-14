Головна Світ Політика
search button user button menu button

Подвійні стандарти та користь лише для себе. Держсекретар США розкритикував НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Подвійні стандарти та користь лише для себе. Держсекретар США розкритикував НАТО
Рубіо заявив про проблеми у відносинах США та НАТО
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Марко Рубіо обурився відмовою союзників надати бази для ударів США по Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо поставив під сумнів доцільність існування НАТО після того, як окремі союзники відмовили Вашингтону у використанні військових баз для ударів по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Рубіо для Fox News.

За словами держсекретаря, одним із головних аргументів на користь НАТО для США була можливість розміщення американських військових баз у країнах Альянсу.

«І тому, коли партнери по НАТО відмовляють вам у використанні цих баз – коли головна причина, чому НАТО є корисним для Америки, зараз відмовляється нам, наприклад, Іспанія – то який тоді сенс у Альянсі?» – заявив Рубіо.

Він додав, що така поведінка союзників створює враження, ніби вони залишаються партнерами лише тоді, коли це вигідно їм самим. «Це починає перетворюватися на щось на кшталт "вони є союзниками, коли їм це вигідно"», – сказав держсекретар США.

Водночас Рубіо окремо відзначив держави, які підтримали Вашингтон у питанні використання військової інфраструктури.

«Виокремлю лише одну – Португалію. Вони сказали «так», ще до того, як ми навіть запитали», – зазначив він.

Також серед країн, які допомогли США, Рубіо назвав Польщу, Румунію та Болгарію. Натомість Іспанію держсекретар піддав жорсткій критиці. «Інші, як-от Іспанія, поводилися жахливо, просто жахливо», – заявив він.

Рубіо наголосив, що ситуація ставить перед Вашингтоном фундаментальне питання щодо ролі США в НАТО.

«Яка мета перебування в альянсі, користь від якого для нас полягає у цих правах на розміщення військових баз, якщо в час конфлікту, такого як той, що ми мали з Іраном, вони можуть відмовити нам у використанні цих баз. Тож навіщо ми там? Лише для того, щоб захищати їх, а не для просування наших національних інтересів? Це дуже слушне запитання, на яке ми маємо відповісти», – додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що команда президента США Дональда Трампа сформувала список країн НАТО, які недостатньо підтримали Вашингтон під час конфлікту з Іраном. За даними медіа, Білий дім розглядає можливість перегляду військової співпраці з окремими союзниками.

Читайте також:

Теги: США НАТО дипломатія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
4 травня, 05:45
Востаннє держборг перевищив 100% ВВП у 2020 році через пандемію
Наблизився до рівнів часів Другої світової. Держборг США перевищив розмір ВВП
1 травня, 17:00
Трамп направив спецпредставника у справах Гренландії Джеффа Лендрі з першим візитом
Трамп досі марить Гренландією? США направили посланця на острів
30 квiтня, 13:54
Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом зображення
«Іран не може взяти себе в руки». Трамп пригрозив Тегерану згенерованим зображенням
29 квiтня, 14:36
Трамп різко відреагував на заяви канцлера Німеччини
Трамп накинувся на Мерца через заяву про Іран
29 квiтня, 09:33
Єврокомісар запропонував оборонний союз для України без НАТО
Без вступу до НАТО і ЄС. Єврокомісар назвав найефективніший союз для України
28 квiтня, 08:17
Раніше Іран висунув США нову мирну пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки, продовження припинення вогню або остаточне припинення війни
Пакистан назвав умову для відновлення прямих переговорів між США та Іраном
27 квiтня, 16:43
Трамп розповів про замах на себе
«Ми живемо в божевільному світі». Трамп прокоментував стрілянину в готелі під час замаху
27 квiтня, 08:13
Іран залишається оптимістичним щодо переговорів зі США
Іран залишається оптимістичним щодо переговорів зі США
17 квiтня, 02:01

Політика

Подвійні стандарти та користь лише для себе. Держсекретар США розкритикував НАТО
Подвійні стандарти та користь лише для себе. Держсекретар США розкритикував НАТО
«Росія не відмовилася від своїх цілей». Естонія закликала посилити тиск на РФ
«Росія не відмовилася від своїх цілей». Естонія закликала посилити тиск на РФ
Лідери США та Китаю обговорили війну в Україні
Лідери США та Китаю обговорили війну в Україні
Голова КНР озвучив Трампу умову стабільних відносин із США
Голова КНР озвучив Трампу умову стабільних відносин із США
Європейський Союз розпочав підготовку договору про вступ Чорногорії
Європейський Союз розпочав підготовку договору про вступ Чорногорії
Венс прокоментував свою потенційну участь у президентських виборах 2028 року
Венс прокоментував свою потенційну участь у президентських виборах 2028 року

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua