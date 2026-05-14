Подвійні стандарти та користь лише для себе. Держсекретар США розкритикував НАТО
Марко Рубіо обурився відмовою союзників надати бази для ударів США по Ірану
Державний секретар США Марко Рубіо поставив під сумнів доцільність існування НАТО після того, як окремі союзники відмовили Вашингтону у використанні військових баз для ударів по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Рубіо для Fox News.
За словами держсекретаря, одним із головних аргументів на користь НАТО для США була можливість розміщення американських військових баз у країнах Альянсу.
«І тому, коли партнери по НАТО відмовляють вам у використанні цих баз – коли головна причина, чому НАТО є корисним для Америки, зараз відмовляється нам, наприклад, Іспанія – то який тоді сенс у Альянсі?» – заявив Рубіо.
Він додав, що така поведінка союзників створює враження, ніби вони залишаються партнерами лише тоді, коли це вигідно їм самим. «Це починає перетворюватися на щось на кшталт "вони є союзниками, коли їм це вигідно"», – сказав держсекретар США.
Водночас Рубіо окремо відзначив держави, які підтримали Вашингтон у питанні використання військової інфраструктури.
«Виокремлю лише одну – Португалію. Вони сказали «так», ще до того, як ми навіть запитали», – зазначив він.
Також серед країн, які допомогли США, Рубіо назвав Польщу, Румунію та Болгарію. Натомість Іспанію держсекретар піддав жорсткій критиці. «Інші, як-от Іспанія, поводилися жахливо, просто жахливо», – заявив він.
Рубіо наголосив, що ситуація ставить перед Вашингтоном фундаментальне питання щодо ролі США в НАТО.
«Яка мета перебування в альянсі, користь від якого для нас полягає у цих правах на розміщення військових баз, якщо в час конфлікту, такого як той, що ми мали з Іраном, вони можуть відмовити нам у використанні цих баз. Тож навіщо ми там? Лише для того, щоб захищати їх, а не для просування наших національних інтересів? Це дуже слушне запитання, на яке ми маємо відповісти», – додав він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що команда президента США Дональда Трампа сформувала список країн НАТО, які недостатньо підтримали Вашингтон під час конфлікту з Іраном. За даними медіа, Білий дім розглядає можливість перегляду військової співпраці з окремими союзниками.
Коментарі — 0