Коло невирішених питань звузилося: Умєров та Віткофф зробили заяви після переговорів у США

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Коло невирішених питань звузилося: Умєров та Віткофф зробили заяви після переговорів у США
Зустріч делегацій США та України
Під час зустрічей у неділю сторони зосередилися «на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку

Голова української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров заявив про просування в узгодженні позицій та звуження кола невирішених питань після другого дня зустрічей із делегацією США у Флориді. Про це повідомляє «Главком».

Як розповів Умєров, під час зустрічей у неділю сторони зосередилися «на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян».

«Маємо просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань», – заявив він.

«Дякуємо Сполученим Штатам за системну залученість до переговорного процесу. Розраховуємо, що досягнута динаміка дозволить перейти до наступного етапу зустрічей», – додав Умєров.

Своєю чергою, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що в неділю «конструктивні переговори продовжили вчорашній прогрес і зосередилися на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні».

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав перші результати зустрічі американської та української переговорних команд у США. За його словами, «є сигнали, що можливе продовження обмінів».

Нагадаємо, у Флориді делегації США та України провели «конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль». Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф.

Варто зазначити, що зустріч проходила без російської сторони. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 21 березня повідомив, що українська та американська сторони продовжать спілкування в неділю, 22 березня.

«Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно», – зазначив український президент.

