Трамп пом’якшив міграційну тактику в Міннесоті після падіння рейтингів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп пом'якшив міграційну тактику в Міннесоті після падіння рейтингів
Демонстранти продовжують масові акції на вулицях міст штату, виступаючи під гаслом «Геть Міграційну та митну службу»
фото: AP

Схвалення імміграційної політики президента США впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з губернатором штату Міннесота та мером міста Міннеаполіс, де відбулись міграційні рейди, та вирішив послабити міграційну політику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, однією з ознак «пом’якшення» політики Трампа є те, що командир прикордонної служби США Грегорі Бовіно залише Міннесоту разом з деякими агентами, які працювали разом з ним. За словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, замість Бовіно до штату відправлять колишнього виконувача обов’язків директора Імміграційної та митної служби США Тома Гомана. Згодом Трамп підтвердив, що відправляє Гомана до Міннесоти.

Керівництво Бовіно гучними федеральними операціями, зокрема тими, що викликали масові протести в Лос-Анджелесі, Чикаго, Шарлотті та Міннеаполісі, викликало жорстку критику з боку місцевих чиновників, захисників громадянських прав та демократів у Конгресі. Новина про Бовіно та телефонні дзвінки Трампа до губернатора Міннесоти Тіма Волза та мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея з’явилися за два дні після того, як федеральні агенти застрелили 37-річного медбрата Алекса Претті під час сутички між імміграційними службовцями та протестувальниками в Міннеаполісі.

Офіс Волза повідомив про «продуктивну розмову» з Трампом, під час якої президент погодився розглянути питання про скорочення кількості імміграційних агентів у штаті. Окрім цього, Трамп погодився доручити Міністерству внутрішньої безпеки забезпечити проведення штатом власного розслідування загибелі Претті.

Агентство також пише, що ще однією ознакою пом’якшення кампанії Трампа з депортацій є відмова провідного кандидата від Республіканської партії на посаду губернатора Кріса Мадельвіда від участі у виборах.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав «прикрим інцидентом» загибель медбрата Алекса Претті в Міннеаполісі під час рейдів Міграційної та митної служби США (ICE).

Глава Білого дому сказав, що не чув, аби його радник Стівен Міллер називав Претті терористом чи вбивцею. Однак американський лідер сказав, що загиблий не мав носити зброю.

Раніше повідомлялося, що 22 січня Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим. Так, агент імміграційної служби застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.

До слова, схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа впало до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos.

Згідно з результатами опитування, яке проходило з 23 січня по 25 січня, наразі лише 39% американців схвалюють роботу Трампа в питанні імміграції, що на 2% менше, ніж на початку цього місяця, а 53% – не схвалюють. Імміграція була найяскравішою сторінкою популярності Трампа в перші тижні після його інавгурації в січні минулого року: в лютому 50% американців схвалювали його політику, а 41% – не схвалювали.

Теги: США протест Дональд Трамп

