Війну РФ проти України фактично фінансує Європа – міністр фінансів США

ЄС досі закуповує російські енергоносії через Індію. Відтак фінансує російську збройну агресію в Україні

Європа купує перероблені нафтопродукти з російської нафти та ставить торгівлю вище підтримки України. У цьому переконаний міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє «Главком» із посиланням на видання CNBC.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Євросоюз досі закуповує російські енергоносії. Відтак ЄС фактично фінансує російську збройну агресію в Україні.

«Європейці самі фінансують війну проти себе – таке й навмисне важко вигадати», – наголосив Бессент.

Також він додав, що він надзвичайно розчарований європейською політикою, адже саме Європа пожинає наслідки російської агресії в Україні.

«Індія почала закуповувати російську нафту, яка перебуває під санкціями. А тепер вгадайте, хто купував продукти її переробки? Європейці. У підсумку виходить, що вони самі фінансують війну проти себе», – додав міністр фінансів США.

Нагадаємо, Індія затримала три танкери «тіньового флоту» в Аравійському морі. Берегова охорона Індії перехопила три нафтові танкери в Аравійському морі приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбаї в рамках операції проти міжнародної мережі контрабанди нафти.

За повідомленням індійських силовиків, кораблі були затримані під час спільної операції з використанням технологічного спостереження, аналізу даних і допитів екіпажів. Перевірки, за їхніми словами, виявили зв’язки суден з широкою злочинною мережею. Танкерів супроводжують до Мумбаї для подальших юридичних дій.

Зовнішні джерела та аналітики з відстеження суден ідентифікували ці три одиниці як Al Jafzia, Asphalt Star та Stellar Ruby, які, за даними, перебувають під санкціями США за ухилення від обмежень на нафту. Одне з суден ходило під прапором Ірану, інші змінили прапори і порти приписки кілька разів, щоб уникати контролю.