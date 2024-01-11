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Білий дім підтримав конфіскацію російських $300 млрд. Кремль сипле погрозами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білий дім підтримав конфіскацію російських $300 млрд. Кремль сипле погрозами
Пєсков заявив, якщо європейці «підуть на поводу в американської сторони, то вони зіткнуться з великими наслідками»
фото з відкритих джерел

Кремль вважає, що конфіскація активів РФ «загрожує крахом американської фінансової імперії»

Конфіскація російських активів матиме «глибокі наслідки». Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Як стало відомо, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Прессекретар Путіна вважає заяву США про конфіскацію«провокаційною», яка нібито анонсує можливість незаконних дій щодо майна РФ. Він також заявив, що Вашингтон не повідомляв Москву про можливу конфіскацію активів, додавши, що зараз каналів зв'язку з американською стороною «практично немає».

Пєсков вважає, що США намагаються «чинити тиск на європейців», оскільки основні більшість грошей РФ перебувають саме в Європі.

За словами речника Путіна, якщо європейці «підуть на поводу в американської сторони, вони неминуче зіткнуться з великими втратами, штрафами та іншими юридичними наслідками».

«Тут досить парадоксальна ситуація, тому що основне тіло наших активів – воно саме в Європі, а не в Америці. І, як завжди, американці хочуть спонукати головним чином європейців на незаконні дії», – заявив прессекретар Путіна.

Натомість заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що конфіскація США активів РФ «загрожує крахом американської фінансової імперії».

«Інша справа, чому американці гальмують. Не тому, що їм нас шкода, а тому, що вони розуміють, що після цього може спрацювати принцип доміно. І всі ті, хто якось покладався на американський долар, почнуть стрімко тікати від нього», – сказав Клімов.

Посадовець каже, що рішенням про конфіскацію російських грошей США нібито «завдадуть удару тільки собі», оскільки, за його словами, Росії «є чим відповісти з фінансової точки зору».

Зокрема, перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа почав у відповідь погрожувати заморозити активи США.

«У нас є чим на це відповісти, є певна кількість активів, що належать західним компаніям, які ми теж можемо заморозити», – сказав Чепа.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України

Зазначимо, країни Заходу, ймовірно, вже у 2024 році розпочнуть процес конфіскації російських активів на користь України. Для цього вони мають створити єдині правила. 

Раніше повідомлялося, що декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів. Як пише видання Politico, дана пропозиція обговорювалася єврочиновниками під час зустрічі представників ЄС. За оцінками Іспанії, прибуток від резервів Банку Росії до 2027 року може сягнути € 17 млрд.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль конфіскує американські, європейські та інші активи, якщо країни G7 вирішать передати Україні $300 млрд із заморожених резервів російського Центробанку. 

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Теги: санкції Європа США гроші росія Дмитро Пєсков

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