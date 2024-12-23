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Напередодні Різдва в Європі рекордно підскочили ціни на популярний продукт

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Напередодні Різдва в Європі рекордно підскочили ціни на популярний продукт
Зростання цін на вершкове масло є результатом глобальної нестачі молока
фото: wyborcza.pl

Ціни на вершкове масло в ЄС зросли майже на 20%, а у деяких країнах до 50%

Ціни на вершкове масло у країнах Європейського Союзу в середньому зросли на 19%. Найвище зростання зафіксовано у Словаччині та Польщі – майже 50%. Про це пише Euronews.

Напередодні різдвяних свят європейці зіштовхнулися зі зростанням цін на вершкове масло. У 26 країнах-членах Європейського Союзу ціна на вершкове масло з жовтня 2023 року до жовтня 2024 року зросла в середньому на 19%.

Згідно з даними ЄС, у Словаччині зростання склало 49%, а в Німеччині та Чехії – 40% і, судячи з повідомлень, ціна продовжує зростати. У Німеччині 250-грамова упаковка вершкового масла тепер коштує від 2,40 до 4 євро, залежно від марки та якості.

За словами економіста, аналітика ринку продовольства і сільського господарства PKO Bank Polski у Варшаві Маріуша Дзивульського, зростання цін є результатом глобальної нестачі молока, спричиненої зниженням виробництва, зокрема в США і вершкового масла Нової Зеландії, що входить до трійки найбільших світових експортерів.

Європейське вершкове масло, як правило, має вищий вміст жиру, ніж масло, що продається в США. Крім того, воно продається на вагу у стандартній упаковці, тому виробники продуктів харчування не можуть приховати зростання цін шляхом зменшення її розмірів.

Проблема максимально зачепила Польщу

Вершкове масло настільки важливе для Польщі, що уряд створив стратегічні резерви, нарівні з природним газом та вакцинами проти Covid-19. Уряд оголосив про продаж 1000 тонн вершкового масла з резервів у відповідь на різке зростання цін.

За даними Національного центру підтримки сільського господарства, ціна на вершкове масло у Польщі зросла на 11,4% з початку листопада та на 49,2% за весь останній рік, досягнувши до 8 грудня майже 37 злотих (приблизно 8,7 євро) за кілограм.

За словами директорки Польської молочної палати Агнешки Малишевської, деякі споживачі вирішують, де робити покупки, виходячи з вартості вершкового масла, що призвело до цінових війн між продуктовими мережами, які часом штучно підтримували низькі ціни на шкоду виробникам.

Малишевська вважає, що зростання вартості масла пояснюється внутрішніми, специфічними для ЄС, та глобальними проблемами. Вона стверджує, що основною причиною в Польщі є нестача молочного жиру, спричинена тим, що фермери закривають свої підприємства через низьку прибутковість та важку роботу.

Директорка Польської молочної палати та інші експерти також називають причиною зниження виробництва молока зростання цін на енергоносії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Економіст Маріуш Дзивульський також вважає, що фактором зниження виробництва можна вважати посуху. За його словами, падіння цін на молоко минулого року перешкоджало інвестиціям та підштовхнуло виробників у ЄС до виробництва більшої кількості сиру, який забезпечує вищу рентабельність.

Південна Європа замінює масло на оливкову олію 

Країни Південної Європи, які значно більше покладаються на оливкову олію, менше страждають від зростання цін на вершкове масло.

З минулого року вартість вершкового масла в Італії зросла в середньому на 44%, згідно з даними компанії CLAL, яка займається аналізом молочного ринку. Італія займає сьоме місце в Європі з виробництва вершкового масла, але оливкова олія є кращою навіть при виготовленні деяких десертів. Тому ціна на вершкове масло у жителів Апеннін не викликає великої тривоги.

Нагадаємо, вартість вершкового масла у Німеччині досягла рекордного рівня. У бюджетному німецькому магазині упаковка масла вагою 250 грамів коштує майже 2,40 євро, що на 10 центів більше за попередній рекорд, встановлений у серпні 2023 року.

Інфляція в Німеччині впала до найнижчого рівня за останні три роки, але ціна на вершкове масло зросла настільки, що, за оцінкою німецьких ЗМІ, воно стає товаром люкс.

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Теги: Різдвяні свята інфляція Європа рекорд продукти супермаркет Польща

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