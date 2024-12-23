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Вартість оливкової олії у світі різко впала

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вартість оливкової олії у світі різко впала
Оливкова олія поступово знижується у ціні
фото із відкритих джерел

Низка країн-виробників оливкової олії фіксують зниження вартості продукту

Ціна оливкової олії в місцях її виробництва вже впала нижче 4 євро і відповідно до даних системи довідкових цін POOLred, середня вартість операцій за різними категоріями (virgen extra – олія першого пресування можна вживати у сирому вигляді) і lampante (використовується для приготування страв, у сирому вигляді не вживають) становить від 3,7 євро за літр протягом тижня з 11 до 19 грудня.

5 грудня стало відомо, що курс цін упав нижче 5 євро, червоної лінії, яку виробничий сектор встановив як розумну та хорошу ціну для всіх ланок ланцюжка створення вартості, – від виробника до кінцевого споживача.

Справжній обвал цін на оливкову олію буде ще помітніший, якщо взяти до уваги, що на початку року ціни в Іспанії та Греції становили від 8,7 євро за virgen extra до 8,2 євро за олію lampante.

Нагадаємо, оливкова олія найближчими місяцями подешевшає майже вдвічі, приблизно до 5 євро за 1 л. Такий прогноз дав найбільший у світі виробник оливкової олії – іспанська компанія Deoleo (марки Bertolli, Carbonell, Carapelli).

Зниженню цін сприяє зростання виробництва та дуже висока якість оливок, говорить старший оглядач ринку олійних культур аналітичної компанії Expana Кайл Холланд. У сезоні 2024-2025 роках урожай оливок значно зросте у ключових країнах-виробниках – Іспанії, Греції та Тунісі. Очікується, що в Іспанії, на яку припадає 40% світового ринку, випуск олії зросте майже вдвічі – до 1,3 млн тонн проти 670 тис. тонн у сезоні 2023-2024 років.

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Теги: ціни соціум продукти Іспанія

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