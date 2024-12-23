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Енергетична криза в Ірані сягла критичного рівня – New York Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Енергетична криза в Ірані сягла критичного рівня – New York Times
Іран намагається максимально заощаджувати електроенергію
фото із відкритих джерел

New York Times: 17 електростанцій у Ірані було повністю відключено, а решта працювала лише частково

Незважаючи на те, що Іран має одні із найбільших запасів природного газу та сирої нафти у світі, він опинився в умовах повномасштабної надзвичайної енергетичної ситуації на тлі серйозних геополітичних невдач. Про це повідомляє газета The New York Times.

Урядові установи в Ірані закриті або працюють за скороченим графіком, школи та коледжі перейшли тільки в онлайн, автомагістралі та торгові центри занурилися у темряву, а промислові підприємства залишилися без електрики, що призвело до майже повної зупинки виробництва.

Незважаючи на те, що країна володіє одними з найбільших запасів природного газу і нафти у світі, вона знаходиться в повномасштабній енергетичній кризі, яку можна пояснити роками санкцій, поганим управлінням, інфраструктурою, що старіє, марнотратним споживанням і цілеспрямованими атаками з боку Ізраїлю, пише видання.

Майже увесь минулий тиждень Іран був практично відключений з метою економії енергії.

«Ми стикаємося з дуже серйозним дисбалансом. Це стосується як газу, так і електроенергії, води, грошей тощо. Усі це перебуває на рівні, який може обернутися великою кризою», – сказав у телезверненні до нації цього місяця президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Проблема сягнула критичного рівня, попередив він.

За заявами офіційних осіб, дефіцит газу, необхідного країні для нормального функціонування, становить близько 350 млн. кубометрів на день, і оскільки похолодало, а попит різко зріс, чиновникам довелося вдатися до крайніх заходів для нормування подачі газу. Уряд зіштовхнувся із жорстким вибором: або відключити подачу газу до житлових будинків, або – на електростанції, які виробляють електроенергію. Влада вибрала останній варіант.

«Політика уряду полягає в тому, щоб за будь-яку ціну запобігти відключенню газу та тепла в будинках. Вони щосили намагаються впоратися з кризою і стримати збитки, тому що це схоже на порохову бочку, яка може вибухнути і викликати заворушення по всій країні», – сказав член комітету з енергетики Торгової палати Сейєд Хамід Хоссейні.

До п'ятниці 17 електростанцій було повністю відключено, а решта працювала лише частково.

Держенергокомпанія Tavanir попередила виробників всього – від сталі до скла, продуктів харчування та ліків, що їм необхідно готуватися до масштабних відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів чи тижнів. Новина відправила у штопор як контрольовану державою, так і приватну промисловість.

Ситуація катастрофічна і не схожа ні на що, з чим будь-коли стикалися галузі, заявив голова Координаційної ради з галузей країни Мехді Бостанчі. Він вважає, що втрати лише минулого тижня можуть скоротити виробництво в Ірані щонайменше на 30-50% і скласти десятки мільярдів доларів.

Аналітики пов'язують нинішню кризу з цілим букетом проблем, зокрема з нерозвиненою інфраструктурою по всьому ланцюжку виробництва та постачання. Через санкції Ірану важко залучати іноземні інвестиції для розширення та модернізації свого енергосектору. Даються взнаки також безгосподарність, корупція та низькі ціни, які підживлюють марнотратне споживання.

«По всьому ланцюжку ви в основному бачите проблеми, коли Іран не в змозі виробляти стільки електроенергії, скільки йому потрібно, і в той же час він не в змозі скоротити своє споживання», – сказав Есфандіяр Батмангхелідж, виконавчий директор Bourse & Bazaar Foundation, лондонського економічного аналітичного центру, що відслідковує економіку Ірану.

«Регіональний статус Ірану як впливового гравця серйозно знизився після краху уряду Асада в Сирії та знищення Ізраїлем «Хезболли» у Лівані. Очікується, що повернення обраного президента Дональда Трампа чинитиме максимальний тиск на режим, а його політика ще більше посилить тиск на економіку», – зазначає видання.

До слова, курс іранського ріала опустився до історичного мінімуму проти долара – 777 тис. за $1. Так, у 2015 році, під час ядерної угоди Ірану зі світовими державами, курс ріала становив 32 тис. за $1. У день, коли президента Ірану Масуда Пезешкіана привели до присяги (30 липня 2024 року), курс становив 584 тис. за $1. У день перемоги Дональда Трампа на виборах у США курс був 703 тис. за $1.

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Теги: енергетика Іран влада корупція політика промисловість інвестиції санкції

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