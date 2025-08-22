США розпочали перевірку 55 млн чинних віз іноземців

З моменту вступу на посаду Трампа його адміністрація зосередилася на депортації мігрантів

Державний департамент заявив, що всі власники американських віз підлягають «постійній перевірці»

Адміністрація Дональда Трампа заявила, що перевіряє понад 55 млн осіб, які мають дійсні візи США, на предмет будь-яких порушень, які можуть призвести до депортації. Це частина посилених заходів щодо іноземців, яким дозволено перебувати в Америці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Державний департамент заявив, що всі власники американських віз, серед яких можуть бути туристи з багатьох країн, підлягають «постійній перевірці» з метою виявлення будь-яких ознак, які можуть свідчити про те, що вони не мають права на в'їзд або перебування в США. У разі виявлення такої інформації віза буде анульована, а якщо власник візи перебуває в США, то підлягатиме депортації.

Видання зазначає, що з моменту вступу на посаду президента Дональда Трампа його адміністрація зосередилася на депортації мігрантів, які перебувають у США нелегально, а також власників студентських віз та віз для обміну відвідувачами. нове формулювання Державного департаменту свідчить про те, що процес постійної перевірки може означати, що навіть ті, хто отримав дозвіл на перебування в США, можуть раптово втратити їх.

За даними міністерства внутрішньої безпеки, минулого року в США проживало 12,8 млн власників зелених карт і 3,6 млн осіб з тимчасовими візами.

Нагадаємо, Сполучені Штати оприлюднили повідомлення про депортацію громадян України. Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що громадянам України, які втекли від війни у Штати, дозволять залишатися в країні до завершення війни.

Згодом Державна прикордонна служба повідомила, що не зафіксувала масових депортацій українців зі Сполучених Штатів.

До слова, Державний департамент США планує запустити пілотну програму, яка може вимагати від іноземних громадян з певних країн, які бажають отримати туристичну або бізнес-візу, внести заставу в розмірі до $15 тис. Згідно з документом, застава може вимагатися від мандрівників з країн, які, на думку Державного департаменту, мають високий рівень перевищення терміну дії візи або, чиї процедури перевірки під час видачі документів вважаються неадекватними.