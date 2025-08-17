Головна Світ Політика
США скасували торговельні переговори з Індією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США скасували торговельні переговори з Індією
США мали прибути до Індії для проведення чергового раунду переговорів, однак поїздку скасували
США та Індія вже обговорили ситуацію, проте новий графік зустрічей досі не погоджено

США скасували заплановані на 25-29 серпня торговельні переговори з Індією. Ймовірно, що візит американської делегації буде перенесений на іншу дату. Про це пише «Главком» із посиланням на NDTV.

За даними видання, група представників США мала прибути до Індії для проведення чергового раунду переговорів, однак поїздку скасували. Обидві сторони вже обговорили ситуацію, проте новий графік зустрічей досі не погоджено.

Індія розраховувала на цей візит, адже 27 серпня США планують запровадити додаткові 25-відсоткові мита на індійські товари. Крім того, зрив переговорів ставить під питання можливість завершення торговельних домовленостей уже восени та підписання двосторонньої угоди у вересні чи жовтні.

Водночас у Нью-Делі наголошують, що переговори з Вашингтоном тривають одразу на кількох рівнях – від офіційних контактів між міністрами до консультацій у дипломатичних колах та з представниками бізнесу.

«США залишаються дуже важливим торговельним партнером. Остаточний статус наступного раунду переговорів, запланованого на 25 серпня в Нью-Делі, стане зрозумілим ближче до цієї дати. Осінній графік залишається чинним», – зазначили індійські чиновники. 

Раніше ми писали, що найбільші державні нафтопереробні заводи Індії, Indian Oil Corp та Bharat Petroleum, придбали щонайменше 22 млн барелів неросійської сирої нафти з поставкою у вересні та жовтні. Такий крок зроблено після посиленого тиску з боку Сполучених Штатів з вимогою припинити закупівлі в Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Індійські державні нафтопереробні заводи з 2022 року майже повністю відмовились від спотового ринку, натомість ставши одними з ключових покупців дешевшої російської сировини після вторгнення Росії в Україну. Проте наприкінці липня вони призупинили закупівлі з Росії, що, за словами джерел, сталося під тиском президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Міністерство оборони Індії назвало матеріал Reuters «неправдивим», де йшлося про призупинення переговорів щодо великих оборонних закупівель у Сполучених Штатів.

