США скасували торговельні переговори з Індією

США скасували заплановані на 25-29 серпня торговельні переговори з Індією. Ймовірно, що візит американської делегації буде перенесений на іншу дату. Про це пише «Главком» із посиланням на NDTV.

За даними видання, група представників США мала прибути до Індії для проведення чергового раунду переговорів, однак поїздку скасували. Обидві сторони вже обговорили ситуацію, проте новий графік зустрічей досі не погоджено.

Індія розраховувала на цей візит, адже 27 серпня США планують запровадити додаткові 25-відсоткові мита на індійські товари. Крім того, зрив переговорів ставить під питання можливість завершення торговельних домовленостей уже восени та підписання двосторонньої угоди у вересні чи жовтні.

Водночас у Нью-Делі наголошують, що переговори з Вашингтоном тривають одразу на кількох рівнях – від офіційних контактів між міністрами до консультацій у дипломатичних колах та з представниками бізнесу.

«США залишаються дуже важливим торговельним партнером. Остаточний статус наступного раунду переговорів, запланованого на 25 серпня в Нью-Делі, стане зрозумілим ближче до цієї дати. Осінній графік залишається чинним», – зазначили індійські чиновники.

