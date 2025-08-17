Головна Країна Політика
search button user button menu button

Володимир Зеленський прибув до Брюсселю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
фото: скріншот з відео

Президент Зеленський прибув до Брюсселя для зустрічі з Урсулою фон дер Ляєн
 

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де запланована двостороння зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Цей візит передує зустрічі українського президента з Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні 18 серпня. Про це повідомляє «Главком».

За підсумками переговорів Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн проведуть пресконференцію. Після пресконференції президенти візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів Коаліції охочих.

Нагадаємо, до зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, що відбудеться 18 серпня у Вашингтоні, приєднається широка делегація європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За інформацією Sky News, до зустрічі приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Еммануель Макрон.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Брюссель Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реальні дії Росії після розмов Путіна з Трампом виставляють його легковірним простачком
Трамп не вірить у блеф Путіна. Чого чекати до 8 серпня?
1 серпня, 10:50
Представники США і Китаю зустрінуться в Стокгольмі для третього раунду торговельних переговорів
Тарифна війна. Трамп пішов на безпрецедентний крок, аби задобрити Китай
28 липня, 11:21
Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: аналіз ISW
Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів: аналіз ISW
22 липня, 06:30
Володимир Зеленський із Діком Схофом на полях саміту НАТО
Дизайнер Зеленського пояснив, чому президент знову носить костюми
27 липня, 10:28
Міністерство юстиції США пред’явило обвинувачення семи громадянам КНДР за уникнення санкцій
США запровадили нові санкції проти Північної Кореї
25 липня, 06:32
Трамп заявив, що цифрові активи мають стати такими ж звичними для американців, як долар
Трамп хоче інтегрувати криптовалюти в економіку США: Білий дім розробив план
31 липня, 05:42
Головні новини ночі проти 9 серпня
Атака на Харківщину, Трамп назвав дату зустрічі з Путіним: головне за ніч
9 серпня, 07:01
Індія уклала нові угоди з різних регіонів світу
Найбільші нафтопереробники Індії відмовилися від російської сировини
9 серпня, 08:32
Шмигаль: Перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму $104 млн
США погодили продаж військової допомоги Україні на понад $200 млн
6 серпня, 09:32

Політика

«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі
«Путін не хоче зупиняти вбивства, але він повинен це зробити». Зустріч Зеленського у Брюселлі
«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст
«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
Володимир Зеленський прибув до Брюсселю
Українські санкції поширяться на кораблі та повітряні судна: Указ президента
Українські санкції поширяться на кораблі та повітряні судна: Указ президента
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
13K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
4572
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
3689
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
3550
У столичних супермаркетах з'явився незвичний cільський делікатес (фото)

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua