Російський ВПК обходить санкції, закуповуючи американські мікросхеми

Дослідження The Insider виявило, що Росія, незважаючи на численні міжнародні санкції та ембарго, продовжує активно постачати американські мікросхеми для свого військово-промислового комплексу. Ця практика, що здійснюється через складну мережу посередників та третіх країн, дозволяє Росії обходити обмеження та отримувати доступ до критично важливих технологій.

Зокрема, російські компанії закуповують програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) від провідних американських виробників, таких як AMD та Intel. Ці мікросхеми є ключовими компонентами у різноманітних військових технологіях, включаючи ракети, безпілотники, системи радіолокації та засоби шифрування.

Наприклад, у ракеті Х-101, яку Росія використала для атаки на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві, були виявлені інтегральні схеми Xilinx (виробник AMD). Подібні мікросхеми також використовуються у безпілотниках «Ланцет» , системах навігації «Іскандерів» та «Калібрів» , а також у багатьох інших військових технологіях.

Дані державних закупівель та інформація з відкритих джерел підтверджують, що російські підприємства ВПК продовжують отримувати американські комплектуючі, незважаючи на санкції. Покупців приваблюють заголовками на кшталт «Офіційний дистриб'ютор Xilinx у Росії» або «Оптові постачання дефіцитних електронних компонентів із США».

Російська компанія «Т-Компонент СП», що перебуває під санкціями, розміщує у себе «спеціальні пропозиції» на поставку ПЛІС Xilinx.

До слова, росіянам доведеться вчитися жити під санкційними обмеження десятиліття, незалежно від результатів завершення війни РФ проти України. Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства зкордонних справ РФ Дмітрій Бірічевський, виступаючи на дискусійному клубі «Валдай».