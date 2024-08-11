Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів
У Горлівці пролунав вибух
фото: скріншот з відео

У Горлівці атаковано склади та техніку окупантів

У тимчасово окупованій Горлівці, що на Донеччині, пролунав вибух. Ймовірно атаковано машинобудівний завод, де базуються окупанти та їх техніка. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Влучання в Машзавод (вже був уражений 27 липня з не менш яскравими барвами). Тут не лише базування. Тут техніка та склади», – йдеться у повідомленні.

Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів фото 1
фото: Петро Андрющенко

До слова, нещодавно російська війська розпочали активні бойові дії на напрямку Горлівка-Торецьк та тиснуть на позиції ЗСУ. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону у неділю, 23 червня.

Читайте також: У Курську прогриміли вибухи, є руйнування
Теги: Донеччина окупанти військова техніка Україна Горлівка війна росія окупація росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із запущених по Україні безпілотників полетів у напрямку Гомельської області Білорусі
До Білорусі полетів один із «Шахедів», запущених по Україні
13 липня, 08:59
Мінімальний розмір грошового забезпечення військових – 20 130 грн
Усе про зарплати військових: від чого залежать і якими бувають
23 липня, 11:50
МАГАТЕ вкотре не отримало доступ до однієї з частин шостого енергоблока Запорізької АЕС
МАГАТЕ протягом тижня зафіксувало вибухи та стрілянину біля Запорізької АЕС
26 липня, 15:28
Від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2024 року
22 липня, 00:00
Навчання допоможе українським новобранцям захищати своє суверенне небо від незаконної авіації Росії
Генштаб показав, як ЗСУ тренуються на системі ППО Starstreak у Британії
22 липня, 20:20
У рамках операції обміну в Анкарі до Туреччини сімома літаками було доставлено 26 осіб
Обмін ув'язненими між РФ та Заходом: Туреччина розкрила деталі
1 серпня, 18:30
ОК «Захід» звертається до журналістів видання «Голос Карпат» з вимогою спростувати інформацію про військовослужбовців ТЦК
ОК «Захід» спростував повідомлення про «мобілізацію» студента в потязі на Закарпатті
7 серпня, 15:57
Герасимов доповів Путіну, що на територію РФ увійшла лише тисяча солдатів ЗСУ
Герасимов набрехав Путіну щодо ситуації на Курщині
Вчора, 21:56
У Білорусі повідомили, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною
Переміщення білоруської техніки до кордону з Україною: коментар речника ДПСУ
Сьогодні, 12:51

Події в Україні

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Луганщині
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Луганщині
Росія щоденно застосовує хімічну зброю на Півдні України
Росія щоденно застосовує хімічну зброю на Півдні України
Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів
Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів
РФ атакувала Україну північнокорейськими ракетами KN-23: деталі від Повітряних сил
РФ атакувала Україну північнокорейськими ракетами KN-23: деталі від Повітряних сил
У Костянтинівці завершився процес ідентифікації жертв ракетного удару: серед загиблих діти
У Костянтинівці завершився процес ідентифікації жертв ракетного удару: серед загиблих діти
Росіяни знову атакували Краматорськ: є поранені
Росіяни знову атакували Краматорськ: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
34K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
18K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
18K
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6688
У Києві інспекторка поліції загинула в ДТП

Новини

У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Сьогодні, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Вчора, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua