Вибухи в окупованій Горлівці: атаковано базу окупантів

У Горлівці атаковано склади та техніку окупантів

У тимчасово окупованій Горлівці, що на Донеччині, пролунав вибух. Ймовірно атаковано машинобудівний завод, де базуються окупанти та їх техніка. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Влучання в Машзавод (вже був уражений 27 липня з не менш яскравими барвами). Тут не лише базування. Тут техніка та склади», – йдеться у повідомленні.

фото: Петро Андрющенко

До слова, нещодавно російська війська розпочали активні бойові дії на напрямку Горлівка-Торецьк та тиснуть на позиції ЗСУ. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону у неділю, 23 червня.