Українські експортери ягід уникають однієї країни

Ситуація з логістикою малини до Європи для українців залишається складною

Експорт замороженої малини за підсумками цього сезону може скласти 30-40 тис. тонн. Продукцію продають у Чехію, Румунію та Німеччину, щоб не втрачати час на кордоні з Польщею. Про це в коментарі журналу «Садівництво по-українськи» розповів президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник, пише AgroTimes.

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За словами експерта, відвантаження на зовнішні ринки замороженої малини ще триває, тому більш точні оцінки давати зарано.

Ситуація з експортною логістикою малини до Європи залишається складною. Перевізники навіть не хочуть везти її через черги на українському кордоні, де можна прочекати три-чотири дні. Далі польські прикордонники та митники можуть протримати фури ще до 10 днів. Формальна причина – відбір зразків на аналізи.

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«Таким непрямим методом вони захищають свій ринок від української продукції. Тому експортери або об’їжджають Польщу, або, щоб її уникнути, продають у Чехію, Румунію або Німеччину – хто куди», – пояснює Тарас Баштанник.

До слова, Україна та Польща завжди конкурували за експорт яблук до інших країн Європи. Старт сезону продажу яблук не став виключенням, а лише підтвердив запеклу боротьбу за покупця. Так, ціни на промислове яблуко в Польщі зростають практично щодня і продовжують бити рекорди. Оскільки різке пожвавлення попиту на яблучний концентрат у світі збіглося зі зниженням врожаю яблука в ЄС, польські переробники промислового яблука змушені постійно підвищувати ціни. Водночас Україна пропонує менші ціни, пише EastFruit.