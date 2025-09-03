Головна Країна Події в Україні
Візит Зеленського до Франції, масштабний військовий парад у Китаї. Головне за 3 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Візит Зеленського до Франції, масштабний військовий парад у Китаї. Головне за 3 вересня
скріншот з відео Firstpost

Президент України Володимир Зеленський прилетів у Париж напередодні засідання «коаліції охочих»

Візит Зеленського до Франції, Китай провів масштабний військовий парад, Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей. «Главком» склав добірку новин 3 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Зеленського до Франції

Президент України Володимир Зеленський прилетів у Париж напередодні засідання «коаліції охочих». Він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

По прибутті Зеленський виступив перед журналістами спільно з президентом Франції. Макрон висловив готовність надати політичну підтримку домовленостям, які дозволять завершити війну. «Ми, європейці, готові йти на забезпечення умов стабільного миру в Україні. Тепер все залежить від Росії», – заявив він.

Путін запропонував зустрітися Зеленському у Москві

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що нібито ніколи не відкидав зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. За словами глави Кремля, він готовий провести зустріч, якщо український лідер приїде в Москву.

Путін заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нібито просив його провести зустріч із Зеленським. Російський диктатор каже, що проведе переговори, якщо український лідер приїде в Росію.

Водночас очільник Кремля цинічно звинуватив Україну, що вона нібито не хоче завершити війну мирним способом. Він заявив, що Росія «ніколи не буде безвольно дивитися на те, що відбувається поруч». Російський диктатор додав, що РФ завжди була проти членства України в НАТО, однак не ЄС.

Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей

Уряд Британії запровадив обмеження проти осіб, які примусово депортують, індоктринують та мілітаризують українських дітей. Під санкції потрапили вісім осіб та три організації, пов'язані з РФ.

Мова про такі організації, як Фонд Ахмата Кадирова, який проводить програми перевиховання українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці. Аймані Кадирова, президентка Фонду і мати пов'язаного з Кремлем чеченського силовика Рамзана Кадирова, також потрапила під санкції.

Крім того, під санкції потрапив керівник Центру підліткових програм Валерій Майоров. Організація має на меті налаштувати дітей на тимчасово окупованих територіях проти України і натомість виховати у них патріотизм до Росії та російських цінностей.

Міністр оборони Великої Британі прибув до Києва

До України прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Міністр оборони підтвердив плани відправити в Україну війська після того, як війна завершиться. Але говорити про подробиці він відмовився, пояснивши це міркуваннями безпеки.

Гілі запевнив, що плани та зобов'язання існують. Вони стосуються відправлення в Україну літаків, кораблів або наземних військ. «Дозвольте запевнити вас, що ці плани та зобов’язання щодо відправлення літаків, кораблів чи військ є значними та реальними. Ми віримо, що мир можливий, і ми повинні бути готові, коли цей мир настане», – сказав він.

Китай провів масштабний військовий парад

У Китаї 3 вересня відбувся грандіозний військовий парад, присвячений 80-й річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку. На заході були присутні російський диктатор Володимир Путін та диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин.

Урочистості у Пекіні розпочалися з 80 гарматних залпів та запуску в небо 80 тис. птахів. Уперше виступив найбільший в історії країни військовий оркестр – понад тисяча офіцерів, серед яких символічні 80 трубачів.

Китай представив міжконтинентальну ракету DF-5C, здатну, за офіційними заявами, уражати будь-яку ціль на планеті. Також публіці показали двомісні винищувачі J-20S, підводні дрони AJX 002 та HSU 100, а ще системи лазерної зброї. Окремо було продемонстровано складники ядерної тріади Китаю – наземні, морські та повітряні стратегічні сили. Фінальним акордом став проліт семи літаків J-10 над площею Тяньаньмень.

