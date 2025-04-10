Зеленський заявив, що Україна готова купити зброю у США

Зеленський: Дайте нам пакет – ми за нього заплатимо

Президент закликав Трампа продати Україні системи ППО

Україна готова придбати у США засоби протиповітряної оборони та інше озброєння на суму до $50 млрд, розглядаючи таку угоду як форму гарантій безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, Україна досі не вичерпала обсяг військової допомоги, передбачений раніше адміністрацією Джо Байдена. Зеленський зазначив, що допомога надходила без жорсткої прив’язки до строків, а тому головне зараз – не терміни, а залишковий обсяг коштів.

«Там є на що нам розраховувати», – наголосив він.

Водночас Україна вже передала США запит на новий великий пакет допомоги. Президент підкреслив, що йдеться не про безоплатну передачу зброї, а саме про купівлю:

«Це наш формат – як ми заплатимо за це».

Зеленський також наголосив, що майбутній пакет, до якого входять системи ППО та інші критично важливі засоби оборони, розглядається як частина майбутніх безпекових гарантій.

«Дайте нам пакет – ми за нього заплатимо… Ми розраховуємо на нього як на гарантію безпеки», – заявив президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що обговорював тему ППО і з Дональдом Трампом, закликаючи його продати Україні відповідні системи.

«Я йому сказав по телефону, дайте нам хоча б на 10 млрд. Ми готові були знайти і 30, і 50 млрд на цей пакет», – сказав він, підкресливши, що мова йде про захист країни після війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з іноземними та українськими журналістами розповів про головні очікування від Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Зеленський пояснив, що з першої розмови з президентом США Дональдом Трампом Україна наголошувала на ризику зриву будь-якого припинення вогню з боку Росії.

«З першої моєї розмови з Президентом Трампом про припинення вогню, з моєю розмовою з нашою командою в Саудівській Аравії про припинення вогню наш сигнал дуже простий: ми вважаємо, що будь-яке припинення вогню буде зриватися російською стороною. Тому ми вважаємо, що найголовніше, що може зробити американська сторона, – повне і безумовне припинення вогню. Тоді контролювати цей процес буде легше з усіх боків», – зауважив Зеленський.