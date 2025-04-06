Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО

«Петріоти», які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя», – сказав президент

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо протиповітряної оборони й закликав США та Європу більше виробляти системи ППО та ракети до них. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у зверненні 6 квітня.

«Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього (ППО – ред.). В контексті «Рамштайну» зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два, і це саме ППО, саме «Петріоти», і друге завдання – це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей.

Також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор», – заявив президент.

Зеленський також закликав партнерів «максимально активізувати» виконання домовленостей щодо надання Україні ППО, які були досягнуті, але досі не реалізовані.

«Петріоти», які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. Також варто і в Європі, в Америці значно активніше виробляти і системи ППО, і ракети до них. Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво і потребуємо відповідних політичних рішень – локалізація виробництв, відповідні ліцензії – це те, що допоможе не тільки нам, але й всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили, вже маємо розуміння, що це абсолютно можливо. І кожен російський удар є нагадуванням партнерам: треба зробити нарешті те, про що домовлялись», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки Росії, попередньо, загинула одна людина, ще троє отримали поранення, із них двоє – госпіталізовані.

У двох районах столиці через ракетну атаку виникли пожежі. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах.

Також увечері 4 квітня війська РФ завдали удару балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу. Ракета влучила в район дитячого майданчика. Внаслідок атаки загинули 18 людей, із них дев’ятеро дітей, пошкоджені 29 багатоквартирних житлових будинків.