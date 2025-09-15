Трамп знову відтермінує продаж TikTok у США – Reuters

У серпні Трамп заявляв, що є американські покупці, які зацікавлені в придбанні застосунку

Як відомо, для передачі цінного алгоритму TikTok потенційному покупцеві зі США необхідний дозвіл від Пекіна, але переговори з Китаєм просуваються повільно

Адміністрація президента США Дональда Трампа, як очікується, знову продовжить термін для продажу американських активів китайської компанії ByteDance, якій належить застосунок TikTok. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Це буде вже четверте відстрочення, яке надає Трамп, хоча спочатку закон Конгресу передбачав продаж або закриття соцмережі до січня 2025 року. Минулого місяця президент заявляв, що є американські покупці, які зацікавлені в придбанні застосунку.

Проте переговори просуваються повільно, оскільки для передачі цінного алгоритму TikTok потенційному покупцеві зі США необхідний дозвіл від Пекіна. Навесні угода була на стадії підготовки, передбачаючи виділення американського підрозділу TikTok в окрему компанію з контрольною часткою акцій у власності американських інвесторів. Однак цей процес було призупинено, після того як Китай відмовився схвалити угоду у відповідь на рішення Трампа про запровадження високих мит на китайські товари.

Як повідомлялося, у неділю в Мадриді відбудуться переговори між офіційними особами США та Китаю. Це вже четверта зустріч американських та китайських представників, які намагаються запобігти краху торговельних відносин між двома країнами. Серед основних тем обговорення буде продаж частини додатку TikTok у зв'язку з набличенням терміну домовленостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 4 липня 2025 року, що Сполучені Штати почнуть переговори з Китаєм щодо можливої угоди про TikTok на початку наступного тижня. За його словами, угода щодо продажу американських операцій програми для коротких відео «практично» досягнута. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я думаю, що ми почнемо у понеділок чи вівторок... розмови з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним із його представників, але ми б майже досягли угоди», – сказав Трамп журналістам у літаку Air Force One.

Ці переговори відбуватимуться на тлі продовженого Трампом до 17 вересня терміну, до якого китайська компанія ByteDance мала позбутися американських активів TikTok.