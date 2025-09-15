Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка

Компанія American Airlines заявила, що будь-яка поведінка, пов’язана з ненавистю чи ворожістю, є неприпустимою і з цим будуть боротися

Авіакомпанія American Airlines відсторонила від роботи своїх пілотів, які в соціальних мережах висловлювали радість з приводу вбивства американського політичного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра транспорту США Шона Даффі.

Пілотів звільнили після того, як користувачі соцмережі X звернули увагу компанії на старий допис одного з них, де він глузував зі смерті Кірка, називаючи її «ціною нашої свободи».

У відповідь на скандал American Airlines заявила, що подібна поведінка є огидною і суперечить цінностям компанії. В офіційному коментарі для Washington Examiner представники авіаперевізника підтвердили, що співробітники, які пропагують політичне насильство, були негайно відсторонені від польотів. Компанія підкреслила, що будь-яка поведінка, пов’язана з ненавистю чи ворожістю, є неприпустимою, і вони й надалі вживатимуть заходів щодо членів команди, які демонструють таку поведінку в соціальних мережах.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи.

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.