Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка
фото: Вікіпедія

Компанія American Airlines заявила, що будь-яка поведінка, пов’язана з ненавистю чи ворожістю, є неприпустимою і з цим будуть боротися

Авіакомпанія American Airlines відсторонила від роботи своїх пілотів, які в соціальних мережах висловлювали радість з приводу вбивства американського політичного активіста Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра транспорту США Шона Даффі.

Пілотів звільнили після того, як користувачі соцмережі X звернули увагу компанії на старий допис одного з них, де він глузував зі смерті Кірка, називаючи її «ціною нашої свободи».

У відповідь на скандал American Airlines заявила, що подібна поведінка є огидною і суперечить цінностям компанії. В офіційному коментарі для Washington Examiner представники авіаперевізника підтвердили, що співробітники, які пропагують політичне насильство, були негайно відсторонені від польотів. Компанія підкреслила, що будь-яка поведінка, пов’язана з ненавистю чи ворожістю, є неприпустимою, і вони й надалі вживатимуть заходів щодо членів команди, які демонструють таку поведінку в соціальних мережах.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи. 

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка. 

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.

Теги: вбивство скандал пілот США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірландська співачка Emmy не змогла цього року кваліфікуватися до фіналу
Ірландія поставила ультиматум організаторам Євробачення-2026
11 вересня, 17:39
Жителі громади несуть квіти і лампадки на місце трагедії
Жителі Шаргорода несуть квіти на місце вбивства двох школярів: оголошено дату похорону
11 вересня, 12:51
Трамп: Ніколи не почувався краще в житті
Трамп відреагував на чутки про свою смерть
1 вересня, 04:12
Трамп наголосив, що війна в Україні жорстока та суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів
Нові заяви президента США Дональда Трампа: головне за ніч
26 серпня, 05:53
Трамп про ймовірне перейменування: Я не хочу бути лише обороною. Ми хочемо оборону, але ми хочемо і напад
Трамп запропонував перейменувати Пентагон на «Департамент війни»
25 серпня, 23:04
У США спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
У США спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі (відео)
23 серпня, 02:30
Трамп та Зеленський провели зустріч у Білому домі
З’явилося відео, як Трамп готувався до зустрічі із Зеленським
19 серпня, 05:24
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
18 серпня, 21:22
Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком
Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком
15 серпня, 16:08

Соціум

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка проживав із трансгендерним партнером
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка проживав із трансгендерним партнером
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка
ФБР спалило метамфетамін у притулку для тварин: токсичний дим отруїв працівників 
ФБР спалило метамфетамін у притулку для тварин: токсичний дим отруїв працівників 
Адміністрація Трампа призупинила фінансування глобальної програми боротьби з ВІЛ/СНІДом
Адміністрація Трампа призупинила фінансування глобальної програми боротьби з ВІЛ/СНІДом
Підозрюваний у вбивстві соратника Трампа не визнав своєї вини
Підозрюваний у вбивстві соратника Трампа не визнав своєї вини
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua