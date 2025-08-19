Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)

Цього разу Зеленському робили компліменти щодо його стилю

Президент України Володимир Зеленський відповів з гумором журналісту, який під час зустрічі президентів України та США в Овальному кабінеті у лютому цього року, критикував його через відсутність ділового вбрання, передає «Главком».

Журналіст Браян Гленн спершу відзначив, що президент Зеленський має фантастичний вигляд в цьому костюмі. Президент США Дональд Трамп звернувся до Зеленського та сказав: «Це той, хто вас минулого разу розкритикував.»

Зеленський відповів, що пам'ятає це і додав у відповідь журналісту: «А ви у тому ж костюмі. Я переодягнувся, а ви – ні». Репліка президента України викликала сміх у залі Овального кабінету.

pic.twitter.com/j53F7e5Zs8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 19, 2025

Також зазначимо, що Трамп зробив комплімент Зеленському також під час того, як зустрічав його біля Білого дому.

До слова, представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп був у гніві через те, що президент України Володимир Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі.

Також ми писали, що після суперечки у Білому домі, під час якої президент США дорікав президентові Україні за відсутність ділового костюму, американці стали замовляти одяг, ідентичний тому, що був у Володимира Зеленського.