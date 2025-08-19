Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)
Відповідь президента розсмішила всіх в Овальному кабінеті
фото: Reuters

Цього разу Зеленському робили компліменти щодо його стилю

Президент України Володимир Зеленський відповів з гумором журналісту, який під час зустрічі президентів України та США в Овальному кабінеті у лютому цього року, критикував його через відсутність ділового вбрання, передає «Главком».

Журналіст Браян Гленн спершу відзначив, що президент Зеленський має фантастичний вигляд в цьому костюмі. Президент США Дональд Трамп звернувся до Зеленського та сказав: «Це той, хто вас минулого разу розкритикував.»

Зеленський відповів, що пам'ятає це і додав у відповідь журналісту: «А ви у тому ж костюмі. Я переодягнувся, а ви – ні». Репліка президента України викликала сміх у залі Овального кабінету.

Також зазначимо, що Трамп зробив комплімент Зеленському також під час того, як зустрічав його біля Білого дому.

Діалог Зеленського з журналістом, який критикував його через одяг у лютому цього року
Діалог Зеленського з журналістом, який критикував його через одяг у лютому цього року
кадр з прямої трансляції

До слова, представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. 

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп був у гніві через те, що президент України Володимир Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі.

Також ми писали, що після суперечки у Білому домі, під час якої президент США дорікав президентові Україні за відсутність ділового костюму, американці стали замовляти одяг, ідентичний тому, що був у Володимира Зеленського.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
7 серпня, 10:35
Зеленський: Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде
Зеленський назвав умови і термін закінчення війни
26 липня, 21:30
Президент зауважив, що окупанти навмисно атакують рятувальників і медиків, які приїжджають на допомогу після ударів
Зеленський закликав світ зупинити російський терор (відео)
4 серпня, 09:37
Експерти не впевнені, що Трамп досягне успіху на зустрічі з Путіним
Трамп може потрапити у пастку Путіна – СNN
7 серпня, 16:05
Сенатор Грем заявив, що Трамп не буде сидіти склавши руки
Трамп хоче миру в Україні, а не приниження – сенатор Грем
14 серпня, 09:03
Зеленський провів нараду з Умєровим
Зеленський надав доручення уряду та секретарю РНБО
15 серпня, 16:49
Трамп може реалізувати свою погрозу запровадити вторинні санкції щодо покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією
Трамп має інструменти, щоб влаштувати Путіну сюрприз на Алясці – Bloomberg
15 серпня, 22:24
Триває винищення окупантів, які намагаються просочитись в глибину позицій ЗСУ крізь оборону
Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Донеччині
16 серпня, 17:36
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Брифінг Зеленського за підсумками переговорів у США: повне відео
Сьогодні, 02:06

Політика

Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)
Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни
Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним
Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним
Зеленський розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Зеленський розповів, у який момент Трамп подзвонив Путіну
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
8947
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
4208
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
3850
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2708
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua