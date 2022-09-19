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Ціна на газ у Європі обвалилася до мінімуму за два місяці

Надія Клочко
glavcom.ua
Ціна на газ у Європі обвалилася до мінімуму за два місяці
Ціна на газ у Європі продовжує знижуватися
фото з відкритих джерел

Газ у Європі дешевшає на тлі випередження графіка заповнення підземних сховищ

На початку тижня ціни на жовтневі газові ф'ючерси на лондонській біржі ICE впали нижче за $1900 за тисячу кубометрів. На такому рівні ціни на пальне востаннє перебували 26 липня.

Станом на сьогоднішній ранок, газ торгувався в районі $1867 за тисячу кубометрів, що майже на п'ять відсотків нижче за рівень закриття біржі в п'ятницю. На мінімумі ціна опускалася до $1856.

Газ у Європі дешевшає останніми тижнями на тлі випередження графіка заповнення підземних сховищ, а також конкретизації планів європейських чиновників щодо проходження майбутнього зимового періоду.

Додамо, як заявили раніше експерти Atlantic Council, Росія більше не є головним постачальником газу до ЄС. Постачання впало вчетверо, а ціна на блакитне паливо в Європі все одно знизилася на 40% порівняно з максимальними показниками. Крім того, країнам ЄС удалося більш ніж на 80% заповнити газові сховища. 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина, та й уся Європа, готові до того, що Росія може повністю припинити постачання природного газу європейським країнам. За словами Шольца, на північному узбережжі Німеччини вже побудовані термінали для прийому суден зі скрапленим газом. Також в країні прийнята спеціальна програма, яка націлена на економію газу. 

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що планується встановлення граничної ціни на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії. 

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Теги: газ Європа

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