У США після рекордного зростання ціни на бензин пішли донизу

Середня ціна за галон бензину у США в п'ятницю становила $5

Відбулося перше падіння цін на бензин за останні дев'ять тижнів

У Сполучених Штатах Америки ціни на бензин уперше за понад два місяці підуть униз. Про це повідомляє CBS News.

«Американські автолюбителі можуть очікувати незначного полегшення, оскільки ціни на бензин очікує перше тижневе падіння за понад два місяці на тлі зниження цін на нафту та спаду споживчого попиту», – йдеться в повідомленні.

Середня ціна за галон ( 3,8 літри ) бензину в п'ятницю становила $5, тоді як у вівторок сягнула рекордної вартості – $5,02 за галон. Це – перше падіння ціни за останні 9 тижнів.

«Якщо тенденції не зміняться, то, зважаючи на ситуацію на ринку, впродовж наступних тижнів ціна може впасти до $4,75, а то й $4,55 за галон», – зазначив аналітик GasBuddy Патрік Де Гаан.

Білий дім зараз намагається знизити ціну на пальне. Для того адміністрація Байдена сприяє збільшенню виробництва в США, але це, на думку аналітиків, не принесе негайного полегшення.

Міністр енергетики США Дженніфер Ґранхольм заявила, що Вашингтон працює над тим, «щоб полегшити економічний біль, спричинений високими цінами на бензин». Так, уряд США використовує щодня близько 1 млн барелів на день зі Стратегічного нафтового резерву.

Нагадаємо, після більш як місяця тотального дефіциту пального в Україні ситуація дещо змінилося на початку червня. Але ситуація з наявністю пального по країні неоднорідна.

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