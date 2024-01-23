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Ціни на нафту різко зросли: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ціни на нафту різко зросли: яка причина
фото: Reuters

Сильні морози по всій території США обмежують видобуток сирої нафти у Північній Дакоті та перешкоджають видобутку в інших штатах

У понеділок, 22 січня, ціни на нафту на світових ринках зросли приблизно на 2%. Причиною стали екстремальні морози у США, що перешкоджають видобутку сировини, а також нещодавня атака українського безпілотника по нафтовому терміналу на півночі Росії. Про це повідомляє Reuters.

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent встановилися на рівні 80,06 доларів за барель, що більше на 1,50 долар (1,9%).

Ф'ючерсний контракт на нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у лютому закрився на рівні 75,19 долара, що на 1,78 долара (2,4%) вище, оскільки завершився термін дії контракту. Більш активний березневий контракт WTI також піднявся на 1,36 долара, до 74,61 долара.

За словами аналітика Price Future Group Філа Флінна, сильні морози по всій території США обмежують видобуток сирої нафти у Північній Дакоті та перешкоджають видобутку в інших штатах.

Понад 20% видобутку в цьому третьому за величиною нафтовидобувному штаті залишалися закритими у понеділок після того, як минулого тижня він скоротився вдвічі через екстремальні морози й операційні проблеми.

Водночас Флінн додав, що фондові ринки продовжують зростати, що вказує на збільшення попиту найближчими місяцями.

Однак, на думку аналітика IG Тоні Сікамор, фундаментальні показники нафти можуть продовжувати тиснути на ціни.

За його словами, видобуток нафти зростає, в той час як перспективи зростання у Китаї та Європі неоднозначні, а дані цього тижня, як очікується, продемострують уповільнення економічного зростання в США.

«Інвестори хочуть бути оптимістами щодо майбутнього, але мляві дані й обережні заяви політиків стримують їх», – сказав Тамаш Варга з нафтового брокера PVM.

Останні прогнози зростання попиту на нафту від Управління енергетичної інформації США, Міжнародного енергетичного агентства та Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) на 2024 рік коливаються між 1,24 млн і 2,25 млн барелів на добу. Водночас усі три організації очікують уповільнення зростання попиту в 2025 році.

Нагадаємо, Росія за підсумками 2023 року стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай, випередивши Саудівську Аравію. 

Теги: нафта росія США Китай

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