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ППО України може не впоратися із зимовими ракетними атаками РФ – The Telegraph

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ППО України може не впоратися із зимовими ракетними атаками РФ – The Telegraph
США так і не погодили фінансування допомоги, а європейських потужностей для покриття потреб України недостатньо
фото: US DoD

Есперти припускають, що Україні доведеться не збивати певні цілі через відсутність озброєння

Україна може бути змушена обирати, які міста захищати від повітряних атак, оскільки постачання ракет із США вичерпуються. Про це пише The Telegraph.

Адміністрація президента США Джо Байдена направила останній пакет військової допомоги, доступний Білому дому, в рамках дозволу, який дає країні можливість надавати Україні свої власні військові постачання. Зокрема, 27 грудня Сполучені Штати відправили останню партію військових вантажів на суму $250 млн, включаючи ракети ППО для захисту міст та критично важливої інфраструктури від повітряних бомбардувань РФ.

Як змінювався об'єм допомоги США. Інфографика: telegraph.co.uk
Як змінювався об'єм допомоги США. Інфографика: telegraph.co.uk

Пентагон заявив, що «як і раніше вкрай важливо, щоб Конгрес вжив заходів якнайшвидше в новому році», щоб схвалити запит на додаткове фінансування у розмірі $61 млрд, щоб мати можливість і надалі допомагати Україні,  оскільки угоду так і не погодили до різдвяних канікул у Конгресі.

Аналітики попереджають, що європейської підтримки буде недостатньо, щоб дозволити Україні захистити всю свою територію від Росії цієї зими. В результаті наша країна може бути змушена обирати, які цивільні та військові об'єкти врятувати від обстрілів. Особливе занепокоєння викликають постачання ракет до комплексів «Patriot», які Україна вперше отримала в квітні.

«Будуть деякі системи, в яких їм доведеться нормувати свої боєприпаси навіть більше, ніж зараз», - переконаний військовий аналітик Джиммі Раштон. Він додав, що Україні, можливо, доведеться просто не вражати певних цілей, тому що буде недостатньо засобів для перехоплення.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

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Теги: військові фінансування Україна боєприпаси США системи ППО

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