Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN

Рішення Верховного суду про скасування мит може врятувати Дональда Трампа від подальшого падіння рейтингів

Верховний суд США виніс одне з найбільш резонансних рішень за другий термін Дональда Трампа, скасувавши його ключову економічну ініціативу – запровадження глобальних мит. Примітно, що проти політики президента виступили навіть двоє суддів, яких він призначив особисто. Хоча це рішення є прямим ударом по планах Білого дому, експерти припускають, що воно може врятувати Трампа від подальшого падіння рейтингів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Рішення суду збіглося в часі з оприлюдненням невтішних даних: ріст ВВП США у четвертому кварталі 2024 року склав лише 1,4%, що зробило минулий рік одним із найгірших за останнє десятиліття. Попри стабільність фондового ринку, реальний сектор демонструє стагнацію та низькі показники зайнятості.

Тарифна політика Трампа вже встигла негативно вплинути на його популярність. За даними соціологів, рівень схвалення його економічного курсу впав з +6% до -12%. Опитування показують, що 62% американців не підтримують запровадження мит, причому чверть прихильників Республіканської партії також висловлюють незадоволення цією стратегією.

Попри судову заборону, Дональд Трамп заявив, що рішення лише «посилило» його позиції, і пообіцяв запровадити нові тарифи в розмірі 10-15%, використовуючи Розділ 122 Закону про торгівлю. Однак юристи зазначають, що ці повноваження значно обмежені:

нові мита можуть діяти лише 150 днів, після чого потребують схвалення Конгресу;

максимальний розмір тарифів за цим механізмом обмежений 15%;

для їх запровадження необхідні специфічні підстави, пов'язані з міжнародними платежами.

Голова Верховного суду Джон Робертс наголосив, що альтернативні юридичні шляхи, на які розраховує президент, мають суворі процедурні рамки, що позбавляє Трампа тієї гнучкості, яку він мав раніше.

У Конгресі спостерігається стримана радість серед республіканців, які традиційно підтримують вільну торгівлю. Багато законодавців тривалий час мовчали, дозволяючи Трампу діяти самостійно, але тепер, у рік проміжних виборів, партія може використати рішення суду як привід для деескалації торговельних конфліктів.

Наразі головним питанням залишається те, чи продовжить Трамп боротьбу за тарифи, чи скористається цією ситуацією, щоб зняти з себе відповідальність за економічні труднощі в країні.

Нагадаємо, Верховний суд США 20 лютого визнав незаконними мита, які запровадив своїми указами президент Дональд Трамп. Згідно з рішенням, мита перевищують повноваження, надані президенту Конгресом згідно із законом 1977 року.

Ідеться про Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, відомий як IEEPA. Цей закон дозволяє президенту регулювати торгівлю під час надзвичайних ситуацій у країні, спричинених іноземними загрозами.

Дональд Трамп кілька разів заявляв про запровадження суттєвих мит на товари з інших країн після вступу на посаду в січні 2025 року. Зокрема, 17 січня він оголосив, що з 1 лютого на всі товари, що поставляються в США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії буде накладене мито в 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Він додав, що «це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто згоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії».