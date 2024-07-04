Чи буде Ердоган посередником? Кремль висловився про переговори з Україною

Дмитро Пєсков заявив, що Ердоган не є можливим посередником у переговорах з Україною

Росія не розглядає президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у ролі посередника на мирних переговорах з Україною, заявив «рупор Кремля» Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ. На запитання про те, чи можливо, що Кремль запросить турецького лідера в цій якості, речник відповів: «Ні, неможливо».

При цьому Пєсков визнав, що Путін та Ердоган обговорювали тему війни Росії з Україною на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходить у Казахстані. Двостороння зустріч відбулася 3 липня.

Телеканал TRT Haber повідомив, що Ердоган заявив Путіну про готовність «закласти основу» для компромісу, який дозволить закінчити війну між Росією та Україною. На думку турецького лідера, спочатку Москва і Київ могли б домовитися про припинення вогню, а потім вийти на справедливу мирну угоду, яка задовольнить обидві сторони.

Також Ердоган повідомив, що чекає на Путіна в гості «якнайшвидше». Той відповів, що обов'язково приїде. Востаннє президенти зустрічалися особисто у вересні 2023 року у Сочі. З того часу неодноразово повідомлялося про намір Путіна відвідати Туреччину, але поїздка так і не відбулася. Формально – нібито через графік виборів в обох країнах та зайнятість президентів.

Під час підготовки візиту стало відомо, що Ердоган має намір запропонувати Путіну розпочати мирні переговори із президентом Володимиром Зеленським. Також турецьці дипломати запевняли, що Анкара не нав'язуватиме будь-якої зі сторін свої ідеї щодо врегулювання війни, але виявить «необхідне посередництво». Також Ердоган пропонував організувати мирний саміт за участю Росії та України.

Також у ЗМІ з'явився проєкт нового мирного договору, запропонованого Туреччиною. План включає обов'язкове проведення у 2040 році в Україні референдуму щодо зовнішньополітичного курсу держави. Також референдуми мають відбутися на всіх територіях країни, які залишаться окупованими на момент заморозки війни.

Згідно з документом, Україні потрібно буде дати гарантії свого позаблокового статусу до 2040 року, а Росії відмовитися від заперечень проти вступу України до ЄС. Крім того, план включає взаємне зобов'язання США і РФ про незастосування ні за яких умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь, причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому.