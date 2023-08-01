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Вибухи у Москві: авіакомпанія «Туркменістан» скасувала рейси до столиці РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Москві: авіакомпанія «Туркменістан» скасувала рейси до столиці РФ
Починаючи з 1 серпня 2023 року всі рейси авіакомпанії «Туркменістан» до Москви будуть припинені
фото з відкритих джерел

Тепер літаки будуть літати за маршрутом Ашгабат- Казань- Ашгабат

Від сьогодні, 1 серпня, авіакомпанія «Туркменістан» призупинила рейси з Ашгабата до Москви. Це пов'язано з ризиками для безпеки польотів після обстрілів столиці РФ. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Як зазначається, авіакомпанія під час ухвалення цього рішення спиралася на повітряну обстановку в Московській повітряній зоні РФ, а також на оцінку ризиків з метою забезпечення безпеки польотів.

«Починаючи з 1 серпня 2023 року всі рейси авіакомпанії «Туркменістан», що здійснюють польоти за напрямком Ашгабат-Москва- Ашгабат, будуть припинені», – пояснили в авіакомпанії.

Тепер літаки будуть літати за маршрутом Ашгабат- Казань- Ашгабат.

Раніше повідомлялося, що у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон долетів до тієї ж вежі, що й попереднього разу. У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. На цьому поверсі вежі IQ-Квартал «Москва-сіті» знаходиться міністерство економічного розвитку 

Теги: Туркменістан Москва літак

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