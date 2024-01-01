Південна Корея провела артилерійські навчання на тлі погроз Кім Чен Ина

Шин Вон Сік: «Ми повинні змусити КНДР відчути, що безрозсудна провокаційна поведінка, яка загрожує Республіці Корея, стане прелюдією до руйнування»

Південна Корея має намір змусити КНДР відчути, що її безрозсудна поведінка стане прелюдією до її власного руйнування.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, передає Yonhap News Agency.

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Шин зробив цю заяву після того, як північнокорейський диктатор Кім Чен Ин назвав міжкорейські зв'язки відносинами «двох ворожих одна одній держав» і закликав активізувати підготовку до «придушення всієї території Південної Кореї».

Глава міністерства оборони також зазначив, що помилково розглядати Південну Корею як партнера з примирення і возз'єднання.

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«Ми повинні змусити КНДР відчути всім серцем, що безрозсудна провокаційна поведінка, яка загрожує Республіці Корея, незабаром стане прелюдією до руйнування», – сказав Шин.

Шин заявив, що провокаційні погрози Північної Кореї триватимуть і в новому році, посилаючись на результати партійних зборів КНДР, і закликав до посилення готовності.

«У цій серйозній ситуації з безпекою збройним силам необхідно посилити свою готовність, щоб розтрощити ворога. Тільки потужна сила може підтримувати справжній мир, а не слова, папери або марнославні омани», – сказав він.

Крім того, Південна Корея провела артилерійські навчання з активною стрільбою.

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Близько 330 військовослужбовців 3-ї піхотної дивізії артилерії відпрацювали приблизно 150 пострілів під час навчань на полігоні в центральній фронтовій зоні. Вони діяли за сценарієм, де противник розпочинає вогневі провокації.

Як повідомлялося, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим «дотла знищити» Сполучені Штати та Південну Корею, якщо їх спровокують. Напередодні він пообіцяв посилити національну оборону, щоб впоратися з нібито безпрецедентною конфронтацією зі США.

Раніше Кім Чен Ин наказав військовим прискорити підготовку до війни.