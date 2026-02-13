Головна Світ Політика
Путін посилив контроль над спецслужбами та армією: чим занепокоєний диктатор

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Путін посилив контроль над спецслужбами та армією: чим занепокоєний диктатор
Путін перебудовує силову вертикаль для захисту від внутрішніх заколотів
фото з відкритих джерел

Путін ініціював масштабну перебудову апаратів безпеки, щоб захистити свій режим від «нових загроз» з боку власних силових структур

Путін, можливо, помітив таємничу «нову загрозу своєму режиму» і вирішив терміново змінити закони про безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання видання The Sun.

Повідомляється, що  російський диктатор підписав указ, який фактично надав російській армії контроль над Національною гвардією країни, Росгвардією. Крім того, є припущення, що міністерство з надзвичайних ситуацій РФ може бути ліквідоване, а натомість частина його співробітників перейде до Росгвардії. 

Відтак, обидві установи перейдуть під контроль начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, лояльного до президента.

Цей крок, припускають оглядачі видання, спрямований на захист Путіна, зокрема враховуючи, що Росгвардія «не змогла вступити в бій із силами Вагнера під час заколоту Вагнера в червні 2023 року».

Нагадаємо, Росія пропонує США масштабне економічне партнерство з використанням долара. Серед російських високопосадовців Кремль поширив  документ із пропозиціями щодо ймовірного широкого економічного партнерства з адміністрацією президента США Дональда Трампа. 

Зазначається, що дві країни працюватимуть разом, щоб відстоювати викопне паливо замість більш екологічних альтернатив, а також спільні інвестиції в природний газ, морську нафту та критично важливу сировину, а також непередбачені прибутки для американських компаній.

Теги: опозиція указ росія путін

