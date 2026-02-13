Путін посилив контроль над спецслужбами та армією: чим занепокоєний диктатор

Путін ініціював масштабну перебудову апаратів безпеки, щоб захистити свій режим від «нових загроз» з боку власних силових структур

Путін, можливо, помітив таємничу «нову загрозу своєму режиму» і вирішив терміново змінити закони про безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання видання The Sun.

Повідомляється, що російський диктатор підписав указ, який фактично надав російській армії контроль над Національною гвардією країни, Росгвардією. Крім того, є припущення, що міністерство з надзвичайних ситуацій РФ може бути ліквідоване, а натомість частина його співробітників перейде до Росгвардії.

Відтак, обидві установи перейдуть під контроль начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, лояльного до президента.

Цей крок, припускають оглядачі видання, спрямований на захист Путіна, зокрема враховуючи, що Росгвардія «не змогла вступити в бій із силами Вагнера під час заколоту Вагнера в червні 2023 року».

